В любое время дня и ночи: в Украине уже около 100 тысяч пар воспользовались услугой «Брак за сутки»

Четыре года назад в Украине был запущен пилотный проект «Брак за сутки». Одним из первых городов, в котором эту услугу запустили сразу же, стала Одесса. Возле обладминистрации возвели стилизованную в украинском стиле «Хату бракосочетаний». Экспресс-регистрация брака проводилась здесь круглосуточно: в день и время, выбранные женихом и невестой, в том числе в день подачи заявления, в ночное время, праздничные и выходные дни. Кратчайший срок проведения регистрации брака для граждан Украины составляет один час.

Очень быстро этот проект обрел популярность и в Киеве, а также ряде крупных областных центров страны.

По данным Минюста, сегодня проект «Брак за сутки» действует в 75 населенных пунктах и пользуется большим спросом, позволяя зарегистрировать брак быстро и в выбранном парой месте.

«Этой услугой уже воспользовались более 98 тысяч пар», — сообщили в министерстве.

В числе лидеров: Киев — 17 124 пары, Одесса — 13 632, Львов — 5 305, Харьков — 5 046 и Мариуполь — 4 984.

Справедливости ради заметим, что при этом отсутствует статистика расторжения заключенных таким образом семейных союзов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что аэропорт «Борисполь» запустил услугу «Бракосочетание в аэропорту». Парам предоставили возможность регистрировать брак в одном из терминалов.

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