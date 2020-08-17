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Общество и люди

В Киеве вернуть автомобиль со штрафплощадки можно за несколько минут: как это сделать

16:27 17 августа 2020
эвакуация авто

В Киеве появился новый сервис, позволяющий автоводителям на треть уменьшить временные затраты при возвращении эвакуированного авто со штрафплощадки. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры в Facebook.

Чтобы сервис заработал, нужно ввести данные машины в приложении Kyiv Smart City, а уже на основе этой информации создается электронное заявление на возврат автосредства. Владельцу следует распечатать это заявление и с ним отправиться на штрафплощадку к представителю полиции, который на месте отсканирует документ и выдаст автомобиль. По многочисленным просьбам водителей, работа таких площадок по субботам продлена с 09:00 до 17:00.

По словам директора профильного ведомства Валентина Осипова, сервис стал очень востребованным и более комфортным. Чтобы им воспользоваться, нужно:

  • в приложении Kyiv Smart City перейти к вложению «Міські сервіси» ➡️ «Сервіси водія» ➡️ «Евакуація» и ввести номер транспортного средства (можно ознакомиться попутно и с деталями эвакуации, увидеть фотоматериалы);
  • после того, как откроется вся необходимая информация, создается электронное заявление (если данные внесены до 18:00, они подтвердятся в тот же день, если после 18:00 — на следующий день, о чем водителя проинформируют сообщением);
  • далее достаточно распечатать заявление, подписать его и направиться сразу же на штрафплощадку, где документ предъявить работнику полиции и получить авто.

Ранее издание сообщало, что в Киеве открыли первую перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Она находится возле станции метро «Выдубичи».

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