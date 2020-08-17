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4G заработал еще на шести станциях метро в Киеве (список)
Скоростной интернет четвертого поколения запустили еще на шести станциях киевской подземки, сообщает bzh.life.
Если в марте скоростной интернет был лишь на станции «Академгородок», то к середине лета связью 4G были охвачены «Житомирская», «Святошин», «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь», «Сырец», «Дорогожичи» и «Лукьяновская». А теперь к ним присоединились «Университет», «Театральная», «Контрактовая» и «Почтовая» площади, «Майдан Незалежности», «Золотые Ворота» и туннели между ними.
Теперь пассажиры, находясь в вагоне, смогут по дороге в офис или домой ознакомиться с новостями, посмотреть фильм онлайн, послушать музыку.
До конца августа мобильные операторы планируют запустить 4G еще на семи станциях: «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Дворец Украина», «Дворец спорта», «Кловская» и «Печерская», а до конца года планируется развернуть 4G на всех станциях столичного метро.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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