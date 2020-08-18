Командующий ВМС Неижпапа заразился коронавирусом — СМИ

У недавно назначенного командующим Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы обнаружили коронавирус.



Издание «Бабель», ссылаясь на свои источники, сообщает, что 14 августа в штабе ВМС провели совещание с участием Неижпапы. После него 23 сотрудника ушли на самоизоляцию.



Сам Алексей Неижпапа от комментариев отказался. Между тем, начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик подтвердил, что Неижпапа находится на больничном, но его диагноз разглашать не стал.

«Командующий находится действительно на лечении, но относительно его диагноза — согласно Гражданскому кодексу Украины, это личные данные, которые я не имею права разглашать», — сказал он.



Напомним, в конце мая главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на место командующего ВМС вместо Игоря Воронченко назначил его заместителя по боевой подготовке — контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Новый главком ВМС считает вполне реальным нападение российских войск из Крыма на материковую Украину. По его словам, Россия «постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил» в акваториях Черного и Азовского морей.

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