Классика в парке Шевченко и «Ночь поэзии» в «Софии Киевской»: куда пойти в Киеве в выходные

18—25 августа на территории заповедника «Софія Київська» проходит фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. В программе: концерты, выставки, кинопоказы, дискуссии. Участвуют певица Сусанна Чахоян, композиторы Валентин Сильвестров и Виктория Полевая, оркестр New Era Orchestra, пианист Вадим Неселовский, саксофонист Андрей Прозоров (программа на сайте htpp//bouquetstage.com).

Адрес: Софийская площадь.

Вход на все мероприятия свободный (оплачивается только билет в заповедник).

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Ежедневно в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе: 20 августа — короткометражный фильм «Любовь».

Начало: 21:00.

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24 августа в 19:00 в парке имени Тараса Шевченко пройдет концерт классической музыки. Участвуют: Национальная заслуженная академическая капелла Украины «Думка», Национальный академический симфонический оркестр Украини, Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко, Львовская национальная филармония, Академический камерный оркестр «Віртуози Львова», Национальный одесский филармонический оркестр.

Вход свободный.

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21 августа в 00:00 в Национальном заповеднике «Софія Київська» пройдет «Ночь поэзии». Участники чтений: Ирина Цилык, Екатерина Калитко, Марк Белорусец, Сергей Жадан, Павел Матюша, Дмитрий Лазуткин и другие.

Адрес: ул. Владимирская, 24.

Вход свободный, при наличии входного билета на территорию музея.

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