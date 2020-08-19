Дельфины помогают военным справиться со стрессом, — эксперт

В течение шести лет через жернова войны Донбасса прошли более полумиллиона украинцев. Каждый третий участник получил посттравматическое стрессовое расстройство, а военных психологов в стране не хватает. Как дельфины могут помочь справится со стрессом, рассказал Тарас Чекурда.

За последние годы в стране было несколько случаев, когда военные на мирной территории угрожали взорвать себя или кого-то. Все это имеет объяснение: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). По статистике, по словам Чекурды, каждый третий участник боевых действий его получает: «Только проблема в том, что об этих ужасных цифрах почему-то забывают, а вспоминают только в случае чрезвычайных ситуаций. Просто нужно максимально обеспечить поддержку военным, которые вернулись из АТО».

Тарас Чекурда

По словам военного журналиста Тараса Греня, который неоднократно побывал в зоне боевых действий, в Украине нужно открывать отдельную институцию военной психологии, чтобы наши военные получали квалифицированную помощь.

Собственно, для «возвращения бойцов домой», улучшения их психологического состояния, по мнению Тараса Греня, отлично работает дельфинотерапия.

«Учитывая такую ​​ситуацию, дельфинотерапию можно и нужно применять как один из методов возвращения человека домой. Ты как будто попадаешь в другой мир, в другое измерение. Это не просто контакт с разумными созданиями, это возможность показать человеку, что есть очень много семейных видов отдыха, без алкоголя, без наркотиков и гуляний. Ты можешь прийти к дельфинам с любимой девушкой или с женой и детьми. Ты можешь посмотреть на них, потрогать, пообщаться и поплавать с ними. Это очень важный момент возвращения военного в социум. Ты получаешь колоссальные эмоции», — привел пример военный журналист.

Реабилитация военных с использованием дельфинотерапии — прекрасная методика. Например, в США такой метод уже давно считается максимально эффективным, поэтому его часто используют для восстановления физического и психологического здоровья ветеранов и военнослужащих. Правительство Америки для этого выделяет немалые средства.

«После войны ребятам очень трудно адаптироваться в мирной жизни и порой они не могут себя найти, не могут сдержать своих эмоций, и тогда они идут на преступления или совершают самоубийства. Как человек, проживающий в этой стране, я спросил себя: а что я могу сделать в этом случае и как помочь этим ребятам? Ответ был прост: как совладелец аквапарка и дельфинариев я предложил бесплатную реабилитацию бойцам с помощью дельфинов», — рассказал бизнесмен Тарас Чекурда.

Терапевт с десятилетним стажем Александр Пономаренко пояснил, что такой эффект достигается благодаря Сонари: «Этот орган располагается в лобной части тела дельфина. Им постоянно издаются ультразвуковые сигналы, которые оказывают положительное влияние на кору головного мозга человека и ЦНС. Это влияние и становится движущим фактором для изменений в человеческом организме».

По словам врача, такой метод реабилитации помогает снять посттравматические стрессы у тех, кто участвовал в активных боевых действиях или был в плену.

Чекурда подчеркнул, что программа является благотворительной: ветеранов, военнослужащих и волонтеров принимают бесплатно.

Поэтому на «лечение» к дельфинам можно приезжать во все дельфинарии, расположенные в г. Трускавец, пгт Кирилловка и пгт. Геническая Горка.

«Если на одну гранату взорвется меньше, если на одну пулю вылетит меньше или человек, прошедший войну, вернется к нормальной жизни, буду считать, что достиг своей цели», — сказал Чекурда.

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