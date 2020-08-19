В Киеве изменятся маршруты некоторых троллейбусов: к чему готовиться пассажирам

В Киеве временно меняются маршруты ряда троллейбусов. С 19 августа из-за ремонта на пересечении проспекта С. Бандеры с Оболонским проспектом (станция метро «Почайна») по другим маршрутам ходят троллейбусы №№ 29, 34.

Движение в направлении Северного моста организовано по проспекту С. Бандеры без заезда на Оболонский проспект (ст. метро «Почайна»).

Продолжается асфальтирование покрытия на путепроводе на Шулявке (на пересечении улицы В. Гетьмана и проспекта Победы). Это стало причиной изменения движения троллейбусов: №№ 22, 27 и 42 временно (ориентировочно до 05:00 23 августа) не курсируют, изменена трасса троллейбуса № 30.

Продолжается работа временного транспорта:

— временный троллейбус № 21К курсирует по маршруту «Улица Кадетский Гай — Индустриальнй путепровод»: по улицам Кадетский Гай, Пулюя, Федора Эрнста, Народного Ополчения, через Севастопольскую площадь, по Чоколовскому бульвару, улице В. Гетьмана до Индустриального моста;

— временный троллейбус № 22К запустили на маршруте «международный аэропорт „Киев“ („Жуляны“) — Индустриальный путепровод»: проспект Воздухофлотский, улицы Смилянская, Народного Ополчения (обратно — проспект Воздухофлотский), через Севастопольскую площадь, бульвар Чоколовский и до улицы В. Гетьмана;

— временный троллейбус № 27К будет ходить от ж/д станции Киев-Волынский до Индустриального моста по улице Пост-Волынской, проспекту Отрадный, улицам Гарматная, Борщаговская, В. Гетьмана, в обратном направлении — по улицам В. Гетьмана, Николая Голего, проспекту Отрадный, улице Пост-Волынской;

— временный троллейбус № 27А осваивает маршрут «Станция метро „Почайна“ — улица Дегтяревская» и проезжает по Оболонскому проспекту, проспекту С. Бандеры, улице Олены Телиги и до Дегтяревского путепровода;

— временный троллейбус № 30К задействован на маршруте «Улица Милославская — улица Дегтяревская», который протянулся по проспектам В. Маяковского, Генерала Ватутина, Северному мосту, проспекту С. Бандеры, улице Олены Телиги до Дегтяревского путепровода;

— временный троллейбус № 42Д ходит на маршруте «станция метро „Лыбедская“ — ж/д станция Киев-Волынский»: по улице Антоновича, б-р у Дружбы Народов, проспекту В. Лобановского, Чоколовскому б-р у, улицам Гетьмана, Борщаговской, Гетьмана, Мыколы Голего, проспекту Отрадному, улице Пост-Волынской, мимо станции Киев-Волынский, обратно — по улице Пост-Волынской, проспекту Отрадному, улицам Гарматной, Борщаговской, В. Гетьмана, Чоколовскому бульвару, проспекту В. Лобановского, бульвару Дружбы Народов, улице Большой Васильковской;

— временный троллейбус № 27-ТР следует по маршруту «улица Дегтяревская — Индустриальный путепровод»: по улицам Дегтяревской, Довженко, Гетьмана, обратно — по улице Борщаговской, Индустриальному переулку, улицам В. Гетьмана, Довженко;

- движение троллейбуса № 30 (улица Милославская — улица Кадетский Гай) организовано по улице Милославской до улицы Дорогожицкой по привычному маршруту, далее по улицам Дорогожицкой, Рижской (обратно — без заезда на улицу Рижскую), Дорогожицкой, Юрия Ильенко, мимо станции метро «Лукьяновская», улице Черновола, проспекту Воздухофлотскому, Севастопольской площади, далее по улице Кадетский Гай по своему маршруту.

С 19 августа и по 2 сентября временно изменятся маршруты троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н, что связано с ремонтом путепровода на пересечении проспектов Победы и Воздухофлотского.

С 00:20 до 05:20 движение организовано:

- № 92Н от проспекта Свободы до улицы Щербаковского по своей линии, далее по улицам Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому и далее снова по привычной трассе;

- №№ 93Н, 94Н соответственно — от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса до проспекта Победы привычным маршрутом, далее по улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улице Огиенко до ж/д вокзала «Южный».

В ночь на 20 и 21 августа сокращается график работы трамваев №№ 28, 33К, так как ремонтируют контактную сеть по улице Хоткевича — проспекту Гагарина. С 00:30 до 04:30 движение электротранспорта по улице Хоткевича прекращается. Последние отправления трамваев:

- № 28 — от станции метро «Лесная» в 22:53, 23:04; от улицы Милославской — в 23:00, 23:20.

- № 33К от улицы Усенко — в 23:08, 23:22; от улицы Лифаря — в 23:14, 23:38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве открыли первую перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Она находится возле станции метро «Выдубичи».

«ФАКТЫ» также информировали, где в Киеве из-за ремонтных работ до осени изменили некоторые маршруты городского транспорта.

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