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Общество и люди

Один из переулков в центре Киева сделали пешеходным (фото)

20:46 19 августа 2020
десятинный переулок

Отныне Десятинный переулок в Киеве сделали пешеходным. Там теперь действует новая схема дорожного движения: от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи заезжать авто и парковаться запрещено, сообщали в горгосадминистрации. Напомним, в выходные дни именно здесь, в историческом центре Киева, проводят бесплатные пешеходные экскурсии.

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Такое решение реализовали, чтобы историческая часть города была комфортной для его жителей и гостей.


В столичном департаменте транспортной инфраструктуры обращают внимание водителей: на данной локации будет дежурить эвакуатор. Поэтому автовладельцам следует обращать внимание на разметку и дорожные знаки, не парковаться в этом месте.


Напомним, что в Киеве суд после более чем двух лет разбирательств отменил распоряжение КГГА о пешеходной зоне на столичном Подоле. Городские же власти продолжают отстаивать пешеходный статус Контрактовой площади и улицы Сагайдачного, несмотря на решение суда, признавшего пешеходную часть Подола незаконной.

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