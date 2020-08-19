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Один из переулков в центре Киева сделали пешеходным (фото)
Отныне Десятинный переулок в Киеве сделали пешеходным. Там теперь действует новая схема дорожного движения: от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи заезжать авто и парковаться запрещено, сообщали в горгосадминистрации. Напомним, в выходные дни именно здесь, в историческом центре Киева, проводят бесплатные пешеходные экскурсии.
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Такое решение реализовали, чтобы историческая часть города была комфортной для его жителей и гостей.
В столичном департаменте транспортной инфраструктуры обращают внимание водителей: на данной локации будет дежурить эвакуатор. Поэтому автовладельцам следует обращать внимание на разметку и дорожные знаки, не парковаться в этом месте.
Напомним, что в Киеве суд после более чем двух лет разбирательств отменил распоряжение КГГА о пешеходной зоне на столичном Подоле. Городские же власти продолжают отстаивать пешеходный статус Контрактовой площади и улицы Сагайдачного, несмотря на решение суда, признавшего пешеходную часть Подола незаконной.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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