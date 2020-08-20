Сильные духом

16-летний Коля Нижниковский, который пять лет назад лишился обеих ног и руки, подорвавшись на боевом снаряде, установил рекорд — переплыл Днепр. За 13 минут Коля преодолел дистанцию в четыре сотни метров (хотя и его тренер, и он сам думали, что это займет около 40 минут). Парень стартовал с причала возле пешеходного моста в Киеве, а финишировал на другом берегу реки — на Трухановом острове. Коля Нижниковский установил рекорд как подросток с первой группой инвалидности. Совсем скоро, 30 августа, он планирует совершить еще один заплыв и попробует установить следующий рекорд. У него есть и более глобальная цель — стать паралимпийским чемпионом.

«Коля сказал, что готов прямо сейчас плыть обратно»

— Николай действительно показал потрясающий результат — проплыл 486 метров за 13 минут 45 секунд, — рассказал «ФАКТАМ» эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин. — Такого не ожидал даже его тренер Олег Лисогор. Уже на самом мероприятии многие (в том числе и я) узнали, что, оказывается, он впервые греб на открытой воде — до этого были только бассейны. Течение в тот день было три километра в час, что для Днепра существенно. Тренер говорил Коле делать передышки, если он почувствует усталость. Но это не понадобилось. Парень проплыл настолько быстро, что многие журналисты, заснявшие, как он начал заплыв, даже не успели попасть на Труханов остров и отснять, как Коля финишировал.

Сам рекордсмен, выйдя из воды, сказал, что готов прямо сейчас плыть обратно. Он был очень воодушевлен. Это его личная победа. А уже 30 августа подросток планирует проплыть километр. Я уверен, что у него все получится.

О Коле Нижниковском из поселка Володарское Донецкой области «ФАКТЫ» писали не раз. В августе 2014 года 12-летний Коля вместе со своим четырехлетним братиком Даней и двумя друзьями подорвался на боевом снаряде. Четырехлетний Даня погиб на месте. Друзья Коли получили тяжелые травмы. А самому Коле тогда ампутировали правое предплечье и обе ноги. Осколок повредил ему левый глаз и разворотил лицо.

Почти месяц Коля находился в состоянии искусственной комы, и врачи опасались давать прогнозы. Никто не знал, выживет ли мальчик. Коля выжил. Когда осознал, что с ним произошло, замкнулся в себе. Его мама и сама не знала, как им жить дальше. Помогли волонтеры и неравнодушные люди из разных уголков Украины. А позже и не только из Украины. «ФАКТЫ» рассказывали, как Коле удалось попасть на лечение в Канаду (это произошло в рамках программы помощи украинским военным, инициированной правительством Канады). Там мальчику сделали несколько сложных операций. С помощью титановой пластины закрыли отверстие в лобной кости, исправили шрам на лбу, срезали келоидные рубцы на щеке и подбородке, пересадив туда кожу с бедра. На травмированный глаз пересадили донорскую роговицу, что помогло вернуть зрение.

Позже Коля освоил протезы и начал плавать в бассейне. Будучи в Канаде, даже встретился с премьер-министром Джастином Трюдо.

«Первые мастер-классы Коле давала Яна Клочкова»

Вернувшись в Украину, Коля продолжал заниматься плаванием. Последние несколько лет Коля жил в Запорожье с мамой и двумя сестрами. А сейчас ему уже 16, и он в Киеве. Временно живет у бизнесмена Тимофея Нагорного, который помогает ему уже много лет.

— До сих пор я плавал только в бассейнах. Думал, что плыть в Днепре будет сложно, но оказалось, нет, — рассказал «ФАКТАМ» Коля Нижниковский. — Мне показалось, что даже легче, чем в бассейне. Течения вообще не заметил. Было хорошо и комфортно. Только в конце немного запутался в водорослях. Но это ерунда. Честно говоря, сам не ожидал, что проплыву так быстро. Думал, будет здорово, если вложусь в 30 минут. А тут 13 минут 45 секунд!

— Волновался перед заплывом?

— Как ни странно, нет. Я был уверен, что все получится. С самого утра был спокоен. Немного непривычно было плыть в присутствии такого количества журналистов. Но в то же время они меня поддерживали. Я с детства люблю плавать. После того, что случилось в 2014 году, пришлось учиться плавать заново. На это ушло примерно два месяца. Было тяжело, но у меня получилось. Когда мы с мамой вернулись из Канады, появилась цель стать паралимпийским чемпионом. Эта цель остается у меня и сейчас. Поэтому я много тренируюсь. Плаваю почти каждый день. Еще занимаюсь на тренажерах, стою в планке, качаю пресс, отжимаюсь. Устаю, конечно. Но все спортсмены устают, это нормально.

— Сейчас пользуешься протезами?

— Нет. Я из них вырос. Протезы придется переделывать. К тому же у меня недавно была операция на ноге. Первые протезы дались мне тяжело, я долго к ним привыкал. Но, когда привык, мог даже бегать. Надеюсь, скоро поеду к протезисту. Еще недавно в Институте травматологии мне укорачивали кисть. Там я познакомился с мальчиком, который теперь стал моим лучшим другом. У него тоже нет ног и руки. Мы много общаемся, и это здорово. Хорошо, когда есть друзья.

По словам Коли, именно друзья и родные в 2014 году помогли ему не сдаться.

— Я тогда был как будто в какой-то яме, из которой меня вытягивали, — вспоминает Коля. — Мне ничего не хотелось. Но рядом была мама, появились новые знакомые, друзья… Они меня и спасли. А потом была поездка в Канаду, которая многое изменила. Я понял, что жизнь не закончилась и у меня все еще впереди.

Многие журналисты, заснявшие, как парень начал заплыв, даже не успели попасть на Труханов остров и отснять, как он финишировал

— У Коли действительно очень много планов, — рассказал «ФАКТАМ» бизнесмен и меценат Тимофей Нагорный. — 30 августа планируется целое спортивное шоу, во время которого Коля намерен установить новый рекорд. В этот раз поддержать его придут многие известные украинские спортсмены. Первые мастер-классы Коле, кстати, давала Яна Клочкова, а сейчас его тренирует Олег Лисогор. Олег смог правильно поставить Коле движения, у него заметно увеличилась скорость и улучшилась техника.

Коля — большой молодец. Недавно он пережил непростой период. В прошлом году находился в Запорожье и был практически без движения. На ампутированной ноге выросла кость, и он уже не мог ходить на протезе. После перенесенных операций (а их было 37) и приема огромного количества препаратов у Коли произошел гормональный сбой. И из-за отсутствия постоянных тренировок он быстро набрал вес. Увидев его 31 декабря 2019 года, я понял, что так не может продолжаться. В марте 2020 года Колю прооперировали в Институте травматологии и ортопедии. И он опять начал заниматься. В Институте травматологии есть хорошие тренажеры для людей с подобными проблемами. Поэтому мы до сих пор несколько раз в неделю туда приезжаем.

После операции Коля активно за себя взялся. 1 июня сказал, что за лето сбросит десять килограммов. Я не поверил. Но за июнь и июль ушли уже шесть килограммов. А сейчас он занимается еще больше. Правильно питается, не пропускает ни одной тренировки. Пока живет у меня. И мы очень благодарны всем, кто ему помогает.

После того как Коля установил рекорд, его многие заметили, что очень приятно. Например, недавно у него была встреча с главой представительства ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в Украине. Несколько торговых марок изъявили желание сотрудничать и бесплатно прислали Коле хорошие товары, в том числе для плавания. Один бизнесмен даже купил для Коли квартиру в Броварах — прямо рядом со спортивным комплексом с бассейном и подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Но квартира пока без ремонта и требует больших вложений.

Кроме того, Коле нужны новые протезы. Хотелось бы, чтобы это были хорошие спортивные протезы. Одним словом, помощь парню необходима. Мы уже не раз обращались к представителям крупного бизнеса, писали народным депутатам. Отправили письма двумстам самым богатым украинцам из списка Forbes. К сожалению, никто из них даже не ответил… Коля тем временем продолжает свои тренировки. Паралимпиада — для него не просто мечта, а реальная цель. И я почему-то уверен, что он ее достигнет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали шокирующие подробности Колиной жизни и произошедшей с ним трагедии.

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