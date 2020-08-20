- 21:14 Принимаем предложение Кремля: врач Навального сделала неожиданное заявление
- 20:39 По коридору шастал дед с "короной", но без маски: рассказ украинца о проверке на COVID-19 в больнице Киева взбудоражил сеть
- 20:21 Повышение тарифов: кандидат в мэры Киева Притула предложил решение сложной проблемы
- 19:54 На МКС произошло серьезное ЧП: первая информация
- 19:30 Сработали на опережение: Невзоров объяснил, почему внезапное отравление Навального выгодно Кремлю
- 19:17 Форвард сборной Украины вернулся в «Динамо» после выступлений в Германии, Испании и Турции
- 19:05 Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине в День флага и День независимости
- 19:02 В Минобороны провалили план закупки зимней формы для военных, — СМИ
- 18:55 Новое карантинное зонирование: Харьков стал "оранжевым", а Черновцы — "красными"
- 18:39 Кличко, Верещук, Кучеренко: определена тройка лидеров на выборах в Киеве
- 18:32 Женатому Ибрагимовичу приписывают роман с красавицей-итальянкой
- 18:14 В центре Киева нечем дышать: стала известна причина задымления воздуха
По коридору шастал дед с "короной", но без маски: рассказ украинца о проверке на COVID-19 в больнице Киева взбудоражил сеть
Киевлянин Игорь Рец, которого в июне госпитализировали с подозрением на COVID-19, рассказал о своем опыте «лечения». Напомним, ранее пациент с коронавирусом устроил погром в херсонской больнице.
По словам Игоря, «скорая» доставила его в инфекционное отделение городской больницы № 9 25 июня с высокой температурой и ломотой в груди. Ждать подтверждения диагноза пришлось пять дней, до 30 июня (на выходных лаборатория не работает).
Читайте также: «Опасная болезнь»: журналист Юрий Бутусов рассказал, как вылечился от коронавируса
Несмотря на то, что дежурный врач, посмотрев анализы, сказал, что у пациента не коронавирус, а пиелонефрит, лечащего врача на месте не было, а значит, подтвердить диагноз и назначить лечение никто не мог.
В то же время по отделению бродил пожилой мужчина без маски с уже подтвержденным диагнозом COVID-19.
«Он (пациент. — Авт.) не просто ходил по коридорам, а ругался с медсестрами, митинговал, орал и что-то требовал. Я же сидел в боксе в осадном положении, выбегая в туалет ночью, когда все спят», — рассказал Игорь.
Кроме того, мыться ему тоже пришлось в… умывальнике (в общий душ мужчина выходить остерегался).
После появления лечащего врача Игоря выписали — только после его жалоб на больничные условия. А уже после выписки участковый терапевт рекомендовал Игорю антибиотики, после которых он и пошел на поправку.
«Если говорить об обстановке в самой больнице — все держится будто на энтузиазме. Сестрички получают минималку, при этом бегают в костюмах пчеловодов и постоянно контактируют с больными. У них плотные защитные очки, как у строителей, на которых изнутри выступает пот, у них постоянная отдышка, ведь бегать в бахилах с капельницей наперевес — тот еще форт-Буаярд …Они измотаны, взвинчены, их очень жаль. Эта тяжелая, изнурительная и опасная работа, за которую им платят копейки», — констатировал бывший пациент больницы.
В комментариях к истории Игоря пользователи обратили внимание на рост смертности от других заболеваний во время пандемии.
«О пиелонефрите без лечения. Читала публикации о том что в Европе возросло количество смертей от инфарктов и других „срочных“ диагнозов. Люди просто боялись идти в больницу, терпели боли до последнего, либо помирали в очереди. Страх перед COVID поубивал немало народу», — отметила Светлана.
«В принципе все ожидаемо, удивительно что душ ещё в рабочем состоянии», — отреагировал Илья Кушнир.
Напомним, 19 августа Минздрав решил задействовать новые больницы для инфицированных коронавирусом.405
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 741 мм