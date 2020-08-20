По коридору шастал дед с "короной", но без маски: рассказ украинца о проверке на COVID-19 в больнице Киева взбудоражил сеть

Киевлянин Игорь Рец, которого в июне госпитализировали с подозрением на COVID-19, рассказал о своем опыте «лечения». Напомним, ранее пациент с коронавирусом устроил погром в херсонской больнице.

По словам Игоря, «скорая» доставила его в инфекционное отделение городской больницы № 9 25 июня с высокой температурой и ломотой в груди. Ждать подтверждения диагноза пришлось пять дней, до 30 июня (на выходных лаборатория не работает).

Несмотря на то, что дежурный врач, посмотрев анализы, сказал, что у пациента не коронавирус, а пиелонефрит, лечащего врача на месте не было, а значит, подтвердить диагноз и назначить лечение никто не мог.

В то же время по отделению бродил пожилой мужчина без маски с уже подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Он (пациент. — Авт.) не просто ходил по коридорам, а ругался с медсестрами, митинговал, орал и что-то требовал. Я же сидел в боксе в осадном положении, выбегая в туалет ночью, когда все спят», — рассказал Игорь.

Кроме того, мыться ему тоже пришлось в… умывальнике (в общий душ мужчина выходить остерегался).

После появления лечащего врача Игоря выписали — только после его жалоб на больничные условия. А уже после выписки участковый терапевт рекомендовал Игорю антибиотики, после которых он и пошел на поправку.

«Если говорить об обстановке в самой больнице — все держится будто на энтузиазме. Сестрички получают минималку, при этом бегают в костюмах пчеловодов и постоянно контактируют с больными. У них плотные защитные очки, как у строителей, на которых изнутри выступает пот, у них постоянная отдышка, ведь бегать в бахилах с капельницей наперевес — тот еще форт-Буаярд …Они измотаны, взвинчены, их очень жаль. Эта тяжелая, изнурительная и опасная работа, за которую им платят копейки», — констатировал бывший пациент больницы.

В комментариях к истории Игоря пользователи обратили внимание на рост смертности от других заболеваний во время пандемии.

«О пиелонефрите без лечения. Читала публикации о том что в Европе возросло количество смертей от инфарктов и других „срочных“ диагнозов. Люди просто боялись идти в больницу, терпели боли до последнего, либо помирали в очереди. Страх перед COVID поубивал немало народу», — отметила Светлана.

«В принципе все ожидаемо, удивительно что душ ещё в рабочем состоянии», — отреагировал Илья Кушнир.

Напомним, 19 августа Минздрав решил задействовать новые больницы для инфицированных коронавирусом.

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