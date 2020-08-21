В Киеве снова запустили фуникулер и восстанавливают ряд автобусных маршрутов (фото)

В пятницу, 21 августа, в Киеве снова заработал фуникулер, которому в этом году исполнилось 115 лет. Фуникулер перевозит 3−5 миллионов пассажиров в год, поэтому в летний период его отправляют на техосмотр. Масштабные реконструкции проводились в 1928-м, 1958-м и 1984 годах.

Этим летом специалисты провели работы в машинном отделении фуникулера, заменили шпалы, отремонтировали контактную сеть, заменили колеса вагонов и частично — обшивку.

Теперь фуникулер снова начал перевозить пассажиров, для которых во время карантина действует обязательный масочный режим в общественном транспорте.

Тем временем в Киеве восстанавливают ряд маршрутов общественного транспорта после длительного перерыва.

С 06:00 год. 22 августа автобусы №№ 9, 69, 155 снова будут курсировать по прежним схемам.

Это связано с восстановлением движения по Борщаговскому путепроводу в направлении Кольцевой дороги.

А вот из-за ярмарок (на улицах Лисковской, Цветаевой, Голосеевской и Иорданской) в течение 22 августа ряд автобусов и троллейбусов будут ходить иначе.

Ориентировочно до 18:00 движение организовано:

автобуса № 6 — от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицы Лисковскую и Радунскую);

автобуса № 61 — от ж/д платформы «Троещина» до улицы Радунской (без заезда на улицу Лисковскую);

троллейбуса № 34 — по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, мимо станции метро «Минская», улице Маршала Тимошенко, проспекту Героев Сталинграда, проспекту С. Бандеры;

троллейбуса № 37А — от станции метро «Лесная» до улицы Лисковской по действующему маршруту, далее по маршруту № 37;

автобуса № 39 — в направлении улицы Ракетной по трассе: проспект Голосеевский- проспект Науки — улица Лисогорская — улица Ракетная (поселок Жовтневое), обратно — по действующему маршруту.



А в ночь на 22 августа троллейбусы №№ 31, 37А, 91Н временно будут ходить по-другому, что связано с ремонтом улицы Цветаевой:

С 20:00 21 августа до 08:00 22 августа движение троллейбусов по улице Цветаевой (между проспектом Маяковского и улицей Бальзака) закрывается.

Транспорт будет курсировать:

№№ 31, 91Н — соответственно от ж/д станции «Зенит» и Центрального ж/д вокзала и до улицы Цветаевой по постоянной линии, а далее по проспекту В. Маяковского до улицы Милославской;

№ 37А — от станции метро «Лесная» до улицы Лисковской по привычному маршруту, далее по улице Радунской до улицы Милославской.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о временных и постоянных изменениях на ряде маршрутов общественного транспорта в Киеве.

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