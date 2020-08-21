- 15:39 Люди едут на море: внушительную пробку на въезде в Одессу сняли на видео с высоты
- 15:31 Пассажиры не смогут сесть в поезд на четырех крупных станциях
- 15:29 В Киеве снова запустили фуникулер и восстанавливают ряд автобусных маршрутов
- 15:25 «Окно в Европу» за 16 тысяч евро: разоблачена сеть по отправке за границу иностранцев-нелегалов
- 15:20 После отставки Холодницкого САП возглавил Грищук: кто это такой
- 15:16 Из Центрального вокзала в Киеве эвакуировали всех людей: что произошло
- 15:00 Капитана «Манчестер Юнайтед» арестовали в Греции
- 14:59 С 1 сентября Украина приостановит безвиз с Беларусью
- 14:58 Названы самые влиятельные люди Украины: в топ-5 попали Зеленский, Ахметов и Медведчук
- 14:28 Тренд с походом представителей шоу-бизнеса во власть закончился, — результаты соцопроса
- 14:27 Лукашенко заявил, что «проблема» в стране — дело рук США
- 14:22 «После двух микроинсультов и трансплантации почки я научилась играть в футбол»: невероятная история жительницы Запорожья
Люди едут на море: внушительную пробку на въезде в Одессу сняли на видео с высоты
На трассе Киев-Одесса образовалась километровая пробка перед длинными выходными ко Дню Независимости. Раньше подобное наблюдалось перед Днем Конституции, когда после ослабления карантина украинцы устремились к морю.
Видео с огромной вереницей машин опубликовал Telegram-канал Teza.
По словам очевидцев, пробка в 4 ряда машин образовалась на трассе Киев-Одесса перед Хаджибейским лиманом. Автомобилистам приходится простаивать в заторе от 40 до 50 минут.
Автомобили стоят в ожидании открытия реверсного движения.
«Начались работы по асфальтированию подъездов к мосту через Хаджибейский лиман», — сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.
Завершить ремонтные работы на правом проезде моста и открыть движение по 3 полосам планируется на этой неделе.
Напомним, несколько дней назад из-за ремонта трассы Киев — Одесса, полицейские перенаправляли транспортный поток, ехавший на Одессу, к молдавской границе по направлению на Кучурган, что намного удлиняло путь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 2 м/с С
Давление: 745 мм