Люди едут на море: внушительную пробку на въезде в Одессу сняли на видео с высоты

На трассе Киев-Одесса образовалась километровая пробка перед длинными выходными ко Дню Независимости. Раньше подобное наблюдалось перед Днем Конституции, когда после ослабления карантина украинцы устремились к морю.

Видео с огромной вереницей машин опубликовал Telegram-канал Teza.

По словам очевидцев, пробка в 4 ряда машин образовалась на трассе Киев-Одесса перед Хаджибейским лиманом. Автомобилистам приходится простаивать в заторе от 40 до 50 минут.



Автомобили стоят в ожидании открытия реверсного движения.



«Начались работы по асфальтированию подъездов к мосту через Хаджибейский лиман», — сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Завершить ремонтные работы на правом проезде моста и открыть движение по 3 полосам планируется на этой неделе.



Напомним, несколько дней назад из-за ремонта трассы Киев — Одесса, полицейские перенаправляли транспортный поток, ехавший на Одессу, к молдавской границе по направлению на Кучурган, что намного удлиняло путь.

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