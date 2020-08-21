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Общество и люди

Люди едут на море: внушительную пробку на въезде в Одессу сняли на видео с высоты

15:39 21 августа 2020
машины на трассе

На трассе Киев-Одесса образовалась километровая пробка перед длинными выходными ко Дню Независимости. Раньше подобное наблюдалось перед Днем Конституции, когда после ослабления карантина украинцы устремились к морю.

Видео с огромной вереницей машин опубликовал Telegram-канал Teza.


По словам очевидцев, пробка в 4 ряда машин образовалась на трассе Киев-Одесса перед Хаджибейским лиманом. Автомобилистам приходится простаивать в заторе от 40 до 50 минут.

Автомобили стоят в ожидании открытия реверсного движения.

«Начались работы по асфальтированию подъездов к мосту через Хаджибейский лиман», — сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Завершить ремонтные работы на правом проезде моста и открыть движение по 3 полосам планируется на этой неделе.


Напомним, несколько дней назад из-за ремонта трассы Киев — Одесса, полицейские перенаправляли транспортный поток, ехавший на Одессу, к молдавской границе по направлению на Кучурган, что намного удлиняло путь.

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