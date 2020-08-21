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Более 20 чиновников Львовского горсовета заразились коронавирусом
По состоянию на 21 августа во Львовском горсовете у более чем 20 чиновников обнаружили коронавирус. Также инфекцию подхватил один депутат горсовета. Напомним, сейчас Львов отнесен к «оранжевой» карантинной зоне.
О заболевших в городской власти Львова в соцсети сообщил депутата Петр Адамик, ссылаясь на информацию, полученную от руководства города.
По его словам, инфицированными оказались два заместителя городского головы, представители секретариата городского совета, руководители департаментов и управлений, их заместители. Все они сделали ПЦР-тесты и получили положительный результат.
Адамик пишет, что в связи с этим, была перенесена сессия горсовета.
Проблема в том, отмечает депутат, что чиновники контактируют с большим количеством людей, поэтому после вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии.
Напомним, на утро 21 августа во Львовской области подтвердили 12793 случая COVID-19. За сутки заболели 162 человека.61
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