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Общество и люди

Более 20 чиновников Львовского горсовета заразились коронавирусом

17:35 21 августа 2020
Львовский горсовет

По состоянию на 21 августа во Львовском горсовете у более чем 20 чиновников обнаружили коронавирус. Также инфекцию подхватил один депутат горсовета. Напомним, сейчас Львов отнесен к «оранжевой» карантинной зоне.

О заболевших в городской власти Львова в соцсети сообщил депутата Петр Адамик, ссылаясь на информацию, полученную от руководства города.

По его словам, инфицированными оказались два заместителя городского головы, представители секретариата городского совета, руководители департаментов и управлений, их заместители. Все они сделали ПЦР-тесты и получили положительный результат.

Адамик пишет, что в связи с этим, была перенесена сессия горсовета.

Проблема в том, отмечает депутат, что чиновники контактируют с большим количеством людей, поэтому после вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии.

Напомним, на утро 21 августа во Львовской области подтвердили 12793 случая COVID-19. За сутки заболели 162 человека.

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