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Елена Зеленская впервые рассказала, как ей удалось победить коронавирус
Первая леди Елена Зеленская, у которой еще в июне подтведили коронавирусную инфекцию, вылечилась и поделилась в соцсети, как перенесла COVID-19. Зеленскую госпитализировали в середине июня с двусторонней полисегментарной пневмонией.
Супруга президента рассказала, что сначала у нее не было никаких симптомов, но очередной тест оказался положительным.
«Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест раз в неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели и имеем антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем», — пишет Зеленская в Facebook.
Когда у первой леди был пик болезни (очень болела голова, беспокоил сильный бесконечный кашель), заболел ее семилетний сын Кирилл.
«К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее», — уточняет она.
Женщина пишет, что очень беспокоилась не за себя, а за близких и людей, с которыми контактировала накануне.
«К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня — пневмония. …В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был положительным», — пишет Зеленская, отмечая, что продолжает носить маску в общественных местах.
Первая леди благодарит врачей и медсестер, которые заботились о ней, а также всех, кто поддерживал ее в период болезни и желал выздоровления.
«Пожалуйста, берегите себя! Не недооценивайте эту болезнь! Я на собственном примере почувствовала, который коварный этот вирус», — обратилась супруга президента к украинцам.
Напомним, президент Зеленский во время поездки в Николаевскую область сообщил, что его сын тоже переболел COVID-19.
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