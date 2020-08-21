Снова ремонт: в Киеве 22 августа ограничат движение на мосту Патона

Столичные дорожники взялись за один из самых старых мостов — имени Патона (построен в 1953 году). И с 09:00 до 18:00 22 августа там частично ограничат движение, чтобы строители провели противоаварийные работы (в направлении левого берега Днепра). Ранее частично перекрыли мост Патона, чтобы уменьшить нагрузки на конструкцию и внедрили там новую схему для транспорта.

Ремонт проведут в выходные дни, чтобы меньше влиять на ежедневный повышенный трафик в этом месте.

В Киеве не прекращаются дорожные ремонты на улицах, площадях, путепроводах.

24 августа (с 05:00 до 20:00) частично ограничат движение на улице Ахматовой, что связано с укладкой верхнего слоя асфальта. Дорожники обновят покрытие на участке между улицей М. Драгоманова и проспектом Григоренко.

В то же время ограничение действует:

- с 21:00 21 августа до 9:00 22 августа на улице Цветаевой (покрытие обновляется между проспектом В. Маяковского и улицей Бальзака);

- до 1 октября на путепроводе на улице Братиславской (на пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема) приводят в порядок деформационные швы и бетонные конструкции (ограничение на первой полосе);

- ориентировочно до 10:00 26 августа — на Лыбедской площади (покрытие обновляется на участке между бульваром Дружбы народов и улицей Джона Маккейна).

- на Новоконстантиновском путепроводе — с 20:00 21 августа до 12:00 22 августа проводится текущий ремонт (покрытие обновляют на крайних правых полосах);

Напомним, что 25 августа (с 05:00 до 21:00) — перекрывают улицу Ярославскую (от Набережно-Крещатикской до Почайнинской) в связи со съемками фильма с участием известного актера Жан-Клода Ван Дамма.

До 1 сентября под эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе частично ограничено движение транспорта — там строители перешли к новому этапу ремонта: обновляют ригели и опоры сооружения.

Также до 28 сентября ограничение введено на Южном мосту (на крайней правой полосе), что связано с обновлением опор и текущим ремонтом деформационных швов (дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе).

До конца сентября — в районе Воздухофлотского путепровода (в направлении Воздухофлотского проспекта).

В этом году дорожное покрытие частично меняют, в частности, на улицах Тростянецкой, Товарной, Линейной, средний ремонт проводится на улицах Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Краснопольской, Билецкого и других. Кроме того, в столице планируют до конца дорожного сезона обновить 756 придомовых территорий и межквартальных проездов.

Ожидается, что осенью начнут капремонт Большой Окружной (от улицы Киевской до Одесской площади). Работы планируют закончить в 2021 году.

Между тем в столице снова из-за жары с 10 до 22 часов на всех направлениях ввели ограничение на въезд грузовиков. Это касается большегрузного транспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, сообщает столичный Департамент транспортной инфраструктуры горгосадминистрации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Шулявском мосту укладывают асфальтобетон на основном проезде и подъездах со стороны улиц Довженко и Гетьмана, где ограничение введено до 23 августа. Также дорожники предупреждали, где из-за ремонтов возможны заторы до осени.

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