В День независимости в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта

24 августа, в понедельник, по случаю 29-летия независимости Украины в центре столицы ограничат движение транспорта, а общественный транспорт будет курсировать с изменениями до окончания торжеств.

Ограничение введут на центральных улицах:

- Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

- Крещатике (от Бессарабской площади до Европейской площади);

- Богдана Хмельницкого (между улицами Владимирской и Крещатик);

- Большой Житомирской (в пределах улиц Владимирской и Михайловской);

- Михайловской, Владимирском спуске;

- на бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до Бессарабской площади).

Работа общественного столичного транспорта организована так:

- автобусы № 24 и № 62 поедут, соответственно, от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботсада до стадиона «Динамо» имени Лобановского;

- автобус № 114 — на участках от улицы Милославской до Почтовой площади и от Центрального ж/д вокзала до бульвара Тараса Шевченко (до улицы Леонтовича);

- автобус № 118 — от станции метро «Черниговская» до улицы Бассейной по своему маршруту, далее по улицами Эспланадной, Саксаганского, проспекту Победы, далее снова по привычному пути, обратно — от метро «Политехнический институт» до бульвара Тараса Шевченко действующей трассой, потом по улицам Симона Петлюры, Жилянской, Шота Руставели, Бассейной, бульвару Леси Украинки и затем по «родной» схеме.

Троллейбусы будут курсировать:

— №№ 5, 7, 8, 17, соответственно, от улиц Белицкой, Чернобыльской, Смилянской, площади Космонавтов до улицы Леонтовича;

— № 6 — от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;

— №№ 16, 18, соответственно, от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Маршрутки будут ездить до бульвара Т. Шевченко (до улицы Леонтовича):

— № 189 — от улицы Ирпенской по проспектам Палладина, Победы;

— № 231 — от Кадетского Гая;

— № 429 — от улицы Тулузы;

— № 433 — от улицы Жолудева;

— № 575 — от улицы Сырецкой.

В центральной части столицы будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве запустили после ремонта фуникулер и восстановили работу некоторых маршрутов общественного транспорта.

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