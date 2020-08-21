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В День независимости в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта
24 августа, в понедельник, по случаю 29-летия независимости Украины в центре столицы ограничат движение транспорта, а общественный транспорт будет курсировать с изменениями до окончания торжеств.
Ограничение введут на центральных улицах:
- Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
- Крещатике (от Бессарабской площади до Европейской площади);
- Богдана Хмельницкого (между улицами Владимирской и Крещатик);
- Большой Житомирской (в пределах улиц Владимирской и Михайловской);
- Михайловской, Владимирском спуске;
- на бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до Бессарабской площади).
Работа общественного столичного транспорта организована так:
- автобусы № 24 и № 62 поедут, соответственно, от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботсада до стадиона «Динамо» имени Лобановского;
- автобус № 114 — на участках от улицы Милославской до Почтовой площади и от Центрального ж/д вокзала до бульвара Тараса Шевченко (до улицы Леонтовича);
- автобус № 118 — от станции метро «Черниговская» до улицы Бассейной по своему маршруту, далее по улицами Эспланадной, Саксаганского, проспекту Победы, далее снова по привычному пути, обратно — от метро «Политехнический институт» до бульвара Тараса Шевченко действующей трассой, потом по улицам Симона Петлюры, Жилянской, Шота Руставели, Бассейной, бульвару Леси Украинки и затем по «родной» схеме.
Троллейбусы будут курсировать:
— №№ 5, 7, 8, 17, соответственно, от улиц Белицкой, Чернобыльской, Смилянской, площади Космонавтов до улицы Леонтовича;
— № 6 — от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;
— №№ 16, 18, соответственно, от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Маршрутки будут ездить до бульвара Т. Шевченко (до улицы Леонтовича):
— № 189 — от улицы Ирпенской по проспектам Палладина, Победы;
— № 231 — от Кадетского Гая;
— № 429 — от улицы Тулузы;
— № 433 — от улицы Жолудева;
— № 575 — от улицы Сырецкой.
В центральной части столицы будут дежурить эвакуаторы и спецтехника.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве запустили после ремонта фуникулер и восстановили работу некоторых маршрутов общественного транспорта.8
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