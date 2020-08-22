- 08:28 Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
- 08:19 «ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 08:08 Разрубивший огурец на руке Зеленского козак идет в политику: сеть взорвалась комментариями
- 07:41 Фигурантка дела Шеремета Кузьменко обручилась
- 07:39 «Севилья» шестой раз в истории выиграла Лигу Европы: хроника и видеообзор финала
- 07:13 Жарко и дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды на длинные выходные
- 06:55 "Прожорливые грызуны" на элеваторе: под Харьковом разворовали зерна на почти 2,5 млн гривен
- 06:25 Большая эвакуация: в Калифорнии из зоны пожара вывозят почти 120 тыс. человек
- 05:50 Самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Германию
- 05:25 В США заявили о выделенных Украине миллионах долларов для борьбы с COVID-19
- 04:56 У Зеленского рассказали, как накажут гонителей ПЦУ в оккупированном Крыму
- 04:11 Лукашенко не страшен: Тихановская заверила, что не прекратит борьбу и вернется в Беларусь
Разрубивший огурец на руке Зеленского козак идет в политику: сеть взорвалась комментариями
Козак Андрей Лозовой, разрубивший огурец в руке президента Зеленского, когда тот был на острове Хортица, намерен баллотироваться в депутаты горсовета Запорожья.
Об этом в Facebook сообщила советник главы Запорожской ОГА Татьяна Ковылина.
По ее словам, в команде «Справжніх дій» появился настоящий козак.
В сети по-разному отреагировали на эту новость.
Напомним, в 2014 в Верховную Раду случайно попал козак Михаил Гаврилюк, который после окончания VIII созыва ушел работать таксистом в Киеве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
Ветер: 1 м/с C-В
Давление: 748 мм