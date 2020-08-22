Разрубивший огурец на руке Зеленского козак идет в политику: сеть взорвалась комментариями

Козак Андрей Лозовой, разрубивший огурец в руке президента Зеленского, когда тот был на острове Хортица, намерен баллотироваться в депутаты горсовета Запорожья.

Об этом в Facebook сообщила советник главы Запорожской ОГА Татьяна Ковылина.

По ее словам, в команде «Справжніх дій» появился настоящий козак.

В сети по-разному отреагировали на эту новость.

Напомним, в 2014 в Верховную Раду случайно попал козак Михаил Гаврилюк, который после окончания VIII созыва ушел работать таксистом в Киеве.



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