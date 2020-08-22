27.22 / 27.61 32.02 / 32.71
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Разрубивший огурец на руке Зеленского козак идет в политику: сеть взорвалась комментариями

8:08 22 августа 2020
люди

Козак Андрей Лозовой, разрубивший огурец в руке президента Зеленского, когда тот был на острове Хортица, намерен баллотироваться в депутаты горсовета Запорожья.

Об этом в Facebook сообщила советник главы Запорожской ОГА Татьяна Ковылина.

По ее словам, в команде «Справжніх дій» появился настоящий козак.

В сети по-разному отреагировали на эту новость.

Напомним, в 2014 в Верховную Раду случайно попал козак Михаил Гаврилюк, который после окончания VIII созыва ушел работать таксистом в Киеве.

285

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дом

Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео

погода

Придут долгожданные дожди: синоптики рассказали о погоде на выходных

Кузьменко

Фигурантка дела Шеремета Кузьменко обручилась (фото)

Заурбек Сидаков и его избранница

Чемпион мира расстался с женой-эскортницей прямо на свадьбе (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер