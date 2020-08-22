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В Луцке детям участников АТО отказали в льготах при поступлении в училище (видео)
Несмотря на то, что в Украине действует закон о государственной поддержке участников боевых действий и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования, в Луцке двум детям бойцов АТО отказали в льготном поступлении в высшее профессиональное училище.
Об этом рассказала уже освобожденная секретарь приемной комиссии Инна Пасюта, передает «Волынь UA».
По ее словам, детей, которые, согласно закону, должны пройти вне конкурса, переместили в резерв.
Директор Луцкого высшего профессионального училища, председатель приемной комиссии Владимир Романюк рассказал журналистам, что льготы не распространяются на детей участников боевых действий. Право на внеконкурсное зачисление имеют дети-сироты, дети-инвалиды и дети погибших участников боевых действий.
В областном управлении образования подтвердили слова директора и объяснили, что дирекция каждого учебного заведения самостоятельно разрабатывает правила поступления, которые согласовываются с областным управлением образования и науки.
В то же время, по словам заместителя председателя приемной комиссии Аллы Тортиной, дети, которые сейчас в резерве в списке абитуриентов, имеют шанс учиться. Это станет возможным, когда поступающие с более высоким рейтингом заберут свои документы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ветераны АТО смогут получить магистерское образование в четырех украинских вузах — Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Киевская школа экономики, Украинский Католический Университет, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана".
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