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Общество и люди

Коронавирусные антирекорды никого не пугают: в сети показали видео концерта Александра Реввы в Одессе

11:17 22 августа 2020
в ночном клубе

В Одессе, куда на праздники устремились украинцы со всех регионов, люди не только не носят маски, хотя за последние сутки в области появилось 210 новых больных коронавирусом, но и не соблюдают другие ограничения для закрытых помещений.

Так на концерте в ночном клубе Ibiza на концерте российского исполнителя Александра Реввы была масса отдыхающих. Все люди были без масок, дистанция между посетителями не соблюдалась. Фактически все находились почти вплотную друг к другу.

Люди развлекались, забыв об опасности.

Видео опубликовал Telegram-канал Teza.

 


Напомним, согласно новому пересмотру карантинных зон в Украине, часть городов и районов Одесской области попали в «оранжевую» карантинную зону, а город Беляевку отнесли к «красной» зоне.

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Коронавирусные антирекорды никого не пугают: в сети показали видео концерта Александра Реввы в Одессе

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