- 11:40 В Киеве прощаются с выдающимся ученым Борисом Патоном
- 11:29 Расследование дел СБУ против предпринимателя Амирханяна блокируется следствием, — политолог
- 11:17 Коронавирусные антирекорды никого не пугают: в сети показали видео концерта Александра Реввы в Одессе
- 11:04 Украинец Амосов по прозвищу Динамо одержал 24-ю подряд победу в ММА: видео боя
- 10:51 Самолет с Навальным совершил посадку в Берлине
- 10:46 В сеть попало видео подрыва российского генерала в Сирии
- 10:44 В лобовом столкновении Opel с грузовиком под Николаевом погибли два человека
- 10:31 НБУ снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта после длинных выходных
- 10:23 Уайт – Поветкин: прогнозы букмекеров на титульный бой в супертяжелом весе
- 09:58 Дерматолог дала простые рецепты масок для укрепления волос
- 09:47 «Скорая» отказалась приезжать: в Кропивницкой колонии осужденный умер от ожогов
- 09:45 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
Коронавирусные антирекорды никого не пугают: в сети показали видео концерта Александра Реввы в Одессе
В Одессе, куда на праздники устремились украинцы со всех регионов, люди не только не носят маски, хотя за последние сутки в области появилось 210 новых больных коронавирусом, но и не соблюдают другие ограничения для закрытых помещений.
Так на концерте в ночном клубе Ibiza на концерте российского исполнителя Александра Реввы была масса отдыхающих. Все люди были без масок, дистанция между посетителями не соблюдалась. Фактически все находились почти вплотную друг к другу.
Люди развлекались, забыв об опасности.
Видео опубликовал Telegram-канал Teza.
Напомним, согласно новому пересмотру карантинных зон в Украине, часть городов и районов Одесской области попали в «оранжевую» карантинную зону, а город Беляевку отнесли к «красной» зоне.140
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 1 м/с C-В
Давление: 748 мм