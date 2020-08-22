- 21:57 С детства передвигается на коляске: 15-летняя украинка установила рекорд в плавании на открытой воде
- 21:11 В Киеве подняли огромный флаг Украины: эксклюзивные фото и видео
- 21:03 Уайт – Поветкин: онлайн-видеотрансляция боя супертяжеловесов за два титула
- 20:48 Финские телевизионщики оскандалились с картой Украины без Крыма
- 20:22 C какого возраста дети должны носить маски: ВОЗ обновила рекомендации
- 20:18 «ПСЖ» — «Бавария»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 19:50 Лукашенко приказал закрыть все бастующие предприятия
- 19:18 «Внезапно появился кашель и резко поднялась температура»: внук Пугачевой переболел коронавирусом
- 18:49 В Израиле просят Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана
- 18:21 Вандалы пытались разрушить скульптуру девочки с колосками возле музея Голодомора
- 17:49 Пьяный водитель мусоровоза насмерть переехал женщину с ребенком в Киеве
- 17:24 Осталась только соль: под Евпаторией пересохло живописное озеро
С детства передвигается на коляске: 15-летняя украинка установила рекорд в плавании на открытой воде (видео)
В Киеве зафиксировали новый рекорд Украины — 15-летняя София Федоренко, которая не может ходить с рождения, проплыла 1,5 тысячи метров на открытой воде за 25 минут и 40 секунд. Напомним, в начале августа пятикратная олимпийская чемпионка переплыла бассейн со стаканом молока на голове.
Плаванием девушка занимается с 10 лет, и уже на первых соревнованиях заняла второе место. Тем не менее, отмечает тренер Эдуард Петров, его подопечная всегда хотела только победы, поэтому решила заниматься спортом профессионально, и проводит не менее 12 тренировок в неделю.
Установить же новый рекорд юная киевлянка решила, чтобы не терять форму, ведь в связи с карантином весной бассейны оказались закрыты.
«Какое-то время я тренировалась на открытых водоемах и потом к нам пришла такая идея, чтобы сделать такой рекорд», — объяснила журналисту ТСН София, которая уже является членом паралимпийской сборной Украины по плаванию.
Напомним, ранее Днепр переплыл 16-летний Коля Нижниковский, который пять лет назад лишился обеих ног и руки, подорвавшись на боевом снаряде на Донбассе. Он установил рекорд как подросток с I группой инвалидности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой (видео)
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 749 мм