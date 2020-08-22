С детства передвигается на коляске: 15-летняя украинка установила рекорд в плавании на открытой воде (видео)

В Киеве зафиксировали новый рекорд Украины — 15-летняя София Федоренко, которая не может ходить с рождения, проплыла 1,5 тысячи метров на открытой воде за 25 минут и 40 секунд. Напомним, в начале августа пятикратная олимпийская чемпионка переплыла бассейн со стаканом молока на голове.

Плаванием девушка занимается с 10 лет, и уже на первых соревнованиях заняла второе место. Тем не менее, отмечает тренер Эдуард Петров, его подопечная всегда хотела только победы, поэтому решила заниматься спортом профессионально, и проводит не менее 12 тренировок в неделю.

Установить же новый рекорд юная киевлянка решила, чтобы не терять форму, ведь в связи с карантином весной бассейны оказались закрыты.

«Какое-то время я тренировалась на открытых водоемах и потом к нам пришла такая идея, чтобы сделать такой рекорд», — объяснила журналисту ТСН София, которая уже является членом паралимпийской сборной Украины по плаванию.

Напомним, ранее Днепр переплыл 16-летний Коля Нижниковский, который пять лет назад лишился обеих ног и руки, подорвавшись на боевом снаряде на Донбассе. Он установил рекорд как подросток с I группой инвалидности.



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