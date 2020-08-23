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День Флага в Одессе: 18-метровое полотнище развернули на главном маяке страны, а 29-метровое — над Потемкинской лестницей
В воскресенье, 23 августа, вся страна отмечает День Государственного Флага Украины. Не стала исключением и курортная Одесса.
В рамках проходящего в городе и ставшего уже традиционным (в период с 21 по 24 августа) ХII Вышиванкового фестиваля в этом году — новшество, очередной креатив. На символе города, входе в главные морские ворота страны — Воронцовском маяке — подняли национальный флаг размером 18×4 метра. Его укрепили на специальных растяжках, 23 и 24 августа он напомнит всем входящим и выходящим теплоходам, многочисленным туристам об основополагающих праздниках Украины — Дне Флага и Дне Независимости.
Фестиваль уже много лет поддерживает культ государственного флага. Традиционным стали празднества на знаменитой Потемкинской лестнице. Вот и нынче над ее 192 ступенями одесситы и гости города развернули 29-метровое сине-желтое полотнище в честь 29-й годовщины независимости Украины.
Накануне вечером в центре города, на Приморском бульваре, на другой символ Южной Пальмиры — памятник Дюку де Ришелье — надели гигантскую вышиванку.
Ее орнамент выполнен в цветочном принте — по модели рубахи из Тернопольской области образца 1930 годов минувшего века. Там же состоялась традиционная акция в память о погибших за свободу и независимость Украины. Ее участники выложили зажженными лампадками карту Украины, почтив погибших минутой молчания.
Вышиванковый фестиваль продолжается.
Как сообщали «ФАКТЫ», накануне двух государственных праздников 22 августа в Киеве вывесили самый большой флаг Украины. Его размеры впечатляют — 16 метров в высоту и 24 метра в ширину. Подняли флаг на новом флагштоке, его высота 90 метров.70
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