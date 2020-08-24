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Чтобы помнили: сеть растрогало фото дочери погибшего на Донбассе разведчика Ярослава Журавля
В Киеве во время Марша защитников, посвященного Дню Независимости Украины, вместе с ветеранами войны на Донбассе, волонтерами, политиками и простыми украинцами с портретом недавно погибшего отца шла дочь Ярослава Журавля.
Михаил Макарук опубликовал фото девочки и написал, что этот день и этот Марш для него — это дань памяти тем, кто положил свои жизни за Украину: «Мой ответ на этом фото — это маленькая дочь Ярослава Журавля. Чтобы помнили …».
Напомним, разведчик Ярослав Журавель погиб 13 июля под Зайцево в Донецкой области от обстрела при попытке эвакуации тела павшего офицера. Его раненого несколько дней не могли эвакуировать с нейтральной зоны. 21 июля боевики передали тело погибшего украинской стороне.
40-летний Ярослав Журавель был командиром машины — командиром 3-го отделения разведывательного взвода 137-го отдельного батальона 35-й бригады морской пехоты ВМС ВС Украины. У него остались жена и двое дочерей.
Фото: Игоря Захаренко500
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