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Общество и люди

Снова за парту: Грета Тунберг возвращается в школу

2:46 25 августа 2020
Грета Тунберг

Пожертвовавшая в апреле 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом шведская экоактивистка Грета Тунберг решила вернуться в школу после годичного перерыва.

Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

«Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу», — написала активистка и прикрепила фотографию со школьным рюкзаком на плечах и велосипедом.

Как известно, в 2018 году вместо посещения уроков Тунберг по пятницам стала приходить к шведскому парламенту и требовать у властей усиления мер борьбы с изменением климата.

Её поддержало международное сообщество, запустив движение Fridays For Future.

Лицом же мирового экоактивизма Грета Тунберг стала после того, как в сентябре 2019 года выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи девочка обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи их решение. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.

В декабре 2019-го журнал Time признал Грету «Человеком года».

В июле текущего года Грета Тунберг выиграла первую премию мецената Галуста Гульбенкяна и сразу нашла способ потратить полагающийся денежный приз в размере миллиона евро — он пойдет на помощь экоорганизациям и людям, которые страдают от плохой экологии. Новая премия выдается за заслуги в борьбе за улучшение окружающей среды.

Многие эксперты предрекают ей Нобелевскую премию мира.

В то же время несколько месяцев назад, как писали «ФАКТЫ», Грета впервые заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности. «Тебе нужен отдых, иначе ты не сможешь заниматься этим все время», — сказала она сама себе.

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