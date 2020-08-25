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Снова за парту: Грета Тунберг возвращается в школу
Пожертвовавшая в апреле 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом шведская экоактивистка Грета Тунберг решила вернуться в школу после годичного перерыва.
Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.
«Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу», — написала активистка и прикрепила фотографию со школьным рюкзаком на плечах и велосипедом.
Как известно, в 2018 году вместо посещения уроков Тунберг по пятницам стала приходить к шведскому парламенту и требовать у властей усиления мер борьбы с изменением климата.
Её поддержало международное сообщество, запустив движение Fridays For Future.
Лицом же мирового экоактивизма Грета Тунберг стала после того, как в сентябре 2019 года выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи девочка обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали молодежи все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи их решение. После своего эмоционального выступления Тунберг сразу стала героиней интернет-мемов.
В декабре 2019-го журнал Time признал Грету «Человеком года».
В июле текущего года Грета Тунберг выиграла первую премию мецената Галуста Гульбенкяна и сразу нашла способ потратить полагающийся денежный приз в размере миллиона евро — он пойдет на помощь экоорганизациям и людям, которые страдают от плохой экологии. Новая премия выдается за заслуги в борьбе за улучшение окружающей среды.
Многие эксперты предрекают ей Нобелевскую премию мира.
В то же время несколько месяцев назад, как писали «ФАКТЫ», Грета впервые заявила о желании сделать перерыв в своей деятельности. «Тебе нужен отдых, иначе ты не сможешь заниматься этим все время», — сказала она сама себе.59
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