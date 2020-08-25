Назван гонорар киллера за убийство главного "вора в законе" Азербайджана

Азербайджанский криминальный авторитет Надир Салифов (Лоту Гули) был убит в Турции по заказу окружения другого «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ленкоранского), застреленного за четыре года до этого в Стамбуле, при этом киллеру заплатили несколько миллионов долларов.

Об этом пишет издание Daily Storm со ссылкой на источник.

«Это заказное убийство. Ахмедлинскому, вероятно, была предложена крупная сумма денег за голову Гули», — сказал собеседник.

Азербайджанские СМИ сообщили, что Ахмедлинскому за покушение на своего шефа обещали 20 миллионов долларов. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» написал о пяти миллионах.

Также DailyStormописывает картину преступления. В ночь на 20 августа Надир Салифов находился в одном из отелей Антальи вместе с Ханом Ахмедлинским. Охранник выбрал момент и четыре раза выстрелил вору в законе в затылок. Салифов был госпитализирован, но затем скончался, не приходя в сознание. Убийца попытался уехать на автомобиле, но был задержан правоохранительными органами Турции по дороге в Денизли.

Первоначально сообщалось, что Лоту Гули застрелили в ресторане, но, по информации DailyStorm, это не так. В пользу версии об убийстве в отеле свидетельствует и видео, сделанное Ахмедлинским незадолго до того, как прозвучали выстрелы. На кадрах он идет по коридору гостиницы вслед за Лоту Гули. Вероятно, ролик он записал для заказчика покушения. По информации Telegram-каналов, Гули был убит, когда собирался играть в покер.

Примечательно, что Ровшана Джаниева (Ленкоранского) застрелили ровно четыре года назад, 18 августа 2016 года, и тоже в Турции (в Стамбуле).

Как известно, Надир Салифов был одним из самых авторитетных воров в законе на всем постсоветском пространстве. Он много лет провел в колониях Азербайджана. Его короновали в 2000 году. С Ровшаном Джаниевым он враждовал за право контролировать торговлю на российских рынках. После устранения Джаниева Лоту Гули занял его место. В основном в сферу его влияния входили поставки фруктов из Турции на крупнейшие рынки, в том числе в Москве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин уверен, что убийство Надира Салифова (Лоту Гули), который, в частности, хотел стать главарем уголовного мира в Одессе, приведет к «переделу» в Украине.

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