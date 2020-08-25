Кравчук показал странное устройство, которым защищается от коронавируса

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который в интервью Дмитрию Гордону положительно охарактеризовал российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, рассказал, как защищается от коронавируса.

Кравчук носит на груди специальную маску, которую, по его словам, сделали американцы. Маска заряжается от батареи. Озон, находящийся внутри приспособления, убивает все микробы, которые есть в окружающем человека воздухе. Правда, политик не назвал радиус действия такой маски.

«Он работает от батареек, заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь», — так Кравчук ответил на вопрос Гордона о странном устройстве.

Ответ Кравчука на видео с 39 секунды.

Напомним, президент Зеленский назвал первого президента Леонида Кравчука одним из лучших украинских дипломатов.

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