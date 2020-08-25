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Общество и люди

Маричка Падалко и двое ее детей заразились коронавирусом

14:31 25 августа 2020
Маричка Падалко

Ведущая новостей ТСН на канале «1+1» Маричка Падалко, которая недавно попала в курьезную ситуацию в прямом эфире, сообщила в соцсети, что заболела коронавирусом. Вместе с ней заболели и двое ее детей. Сейчас сын уже выздоровел. Муж и младшая дочка не заразились.

Маричка пишет, что сначала заразился сын, потом дочь, а потом и сама ведущая ощутила первые симптомы болезни.

Женщина, которая уже немного выздоравливает, решила поделиться своим опытом преодоления болезни и общения с медиками.

«Когда приехали ко мне делать ПЦР-тест, я уже кашляла, было ощущение „инородного тупого предмета“ в груди, горело и очень болело постоянно лицо. Но на следующий день пришел „негативный“, как ни странно, результат ПЦР-теста. А врачи уже диагностировали бронхит и отправили с подозрением на пневмонию на КТ. Одновременно, сделали ИФА-тест на иммуноглобулины igM — это антитела, появляющиеся в разгар болезни. Анализ крови их обнаружил, но в недостаточном количестве для подтверждения диагноза», — пишет женщина.

Следующий анализ на антитела (igG), которые появляются уже после перенесенной болезни, показал, что у нее появляются эти антитела и начался процесс выздоровления.

Маричка пишет, что ей и старшей дочери, у которой была температура 40, стало лучше после приема антибиотиков.

9-летняя дочь, которая постоянно с ней общалась, даже с больной, абсолютно здорова. Анализ показал, что она и муж Марички Егор Соболев с COVID-19 пока не пересекались.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивается как средне тяжелое.

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