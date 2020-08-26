Сто лет назад, в 1920 году, в столице Германии Берлине появилась молодая женщина, утверждавшая, что она является Анастасией Романовой, дочерью убитого большевиками русского царя Николая II. Обожавшие сенсации горожане встретили эту новость с большим энтузиазмом, хотя сомнения возникали с самого начала. Была ли история правдой? «ФАКТЫ» подготовили полный перевод статьи, опубликованной в немецком журнале Focus, в которой раскрывается загадка Анастасии.

Женщина спрыгнула с моста и, очевидно, намеревалась свести счеты с жизнью

«17 февраля 1920 года выдалось солнечным. Вода в берлинском Ландвер-канале была, как и должно быть в это время года, ледяной. Однако это не остановило офицера полиции от того, чтобы прыгнуть в канал, расположенный недалеко от Потсдамской площади, и спасти жизнь молодой женщине. Она спрыгнула с моста, называемого сегодня Бендлербрюке, и, очевидно, намеревалась свести счеты с жизнью.

После того как она физически восстановилась в близлежащей больнице, ее перевели в психиатрическую клинику Дальдорф. Сделали это по той причине, что хрупкая женщина озадачила врачей. Она казалась душевнобольной, она не желала называть ни своего имени, ни происхождения, ни профессии. У нее было много шрамов, и к тому же бросалось в глаза, что у женщины отсутствовали резцы. Учитывая все это, врачи решили отвезти ее в Дальдорф. Поскольку никто не знал ее имени, в картотеке новая пациентка была записана «фройляйн Унбекант» или «фройляйн Неизвестная».

В те времена, вскоре после окончания Первой мировой войны, привычной картиной было появление в Берлине молодых женщин из провинции, которые приезжали сюда в поисках лучшей жизни. Но очень немногим из них удавалось обосноваться на новом месте. Большинство становились проститутками, воровками или оказывались в психушках.

Спустя полтора года после спасения фройляйн Унбекант, осенью 1921 года, ее тайна внезапно была раскрыта или, во всяком случае, так казалось. Одна из сиделок листала журнал и увидела фотографию трех дочерей российского царя Николая II. 17 июля 1918 года в подвале одного из домов Екатеринбурга царская семья была жестоко убита большевиками, что стало следствием революции в России. Однако с тех пор упорно распространялись слухи о том, что одна из трех девочек выжила.

Сиделка тоже об этом слышала. Листая очередной номер Berliner Illustrierte Zeitung 23 октября 1921 года, она обратила внимание на фотографию, и у нее перехватило дыхание. Постойте, разве на ней не изображена молодая женщина, которая какое-то время находится в клинике?!

Когда «фройляйн Неизвестной» указали на сходство с одной из девушек на фотографии, она тут же заявила, что является младшей из трех дочерей царя, а именно — великой княжной Анастасией Николаевной Романовой. Она утверждала, что получила тяжелые увечья, но все же смогла убежать от расстрельной команды, члены которой сочли ее мертвой. С помощью верного польского подданного она бежала из Екатеринбурга в Берлин. Отныне она позволяла обращаться к себе только Ваше Императорское Высочество.

Бывшая няня настоящей Анастасии заявила, что женщина в Берлине абсолютно точно не является царской дочерью

В то время в Берлине жило многих русских, бежавших от большевиков, и когда предполагаемая царская дочь заявила, что разыскивает родственников, это было вполне осуществимо. К тому же ее мать, урожденная принцесса Гессе-Дармштадт, была немкой и состояла в родстве с кайзером Вильгельмом II, который также лишился престола во время революции в ноябре 1918 года.

Берлинской прессе не понадобилось много времени, чтобы выяснить, кто живет в городе в клинике. Газеты с радостью подхватили новость, а берлинцы жадно проглатывали все, что было связано с предполагаемой Анастасией. История была настолько красивой и увлекательной, что многие просто хотели верить молодой женщине. Им не мешал даже факт, который, в общем-то, должен был насторожить их: женщина не говорила ни слова по-русски. Хотя это был ее родной язык. Многие считали ее объяснение оправданным: по ее словам, она не хотела, используя русский язык, вспоминать об ужасах, которые пережила в России.

Многие русские аристократы, оставаясь в эмиграции верными царю, были счастливы поверить в эту историю, поскольку она дарила им надежду, что однажды Романовы вернуть себе русский трон. Предполагаемая Анастасия на протяжении нескольких лет не предоставляла никаких доказательств того, что говорит правду. И люди продолжали ей охотно верить. Молодую женщину несколько раз проверяли с помощью различных тестов. В 1926 году ее обследовал известный врач Карл Бонхефер. У него остались сомнения, и он отказался давать окончательное заключение.

Наконец, в 1927 году появились серьезные сомнения. В тот год женщина по имени Дорис Вингендер также листала журнал и наткнулась на иллюстрированную статью о предполагаемой царской дочери. Она замерла в удивлении, а потом почувствовала полную уверенность в том, что женщина на фотографиях, которая явно была одного с ней возраста, является бывшей квартиранткой ее родителей. Имя квартирантки было Франциска Шанцковская и в 1919—1920 годах она жила в доме, который сдавали в аренду родители Дорис. Он располагался по улице Нойе Хохштрассе, 17, в берлинском районе Веддинг, населенном преимущественно пролетариями.

Франциска бесследно исчезла зимой 1920 года и 9 марта 1920 года была объявлена без вести пропавшей. За семь лет она мало изменилась. У Дорис Вингендер не было никаких сомнений. Загадочной историей занялась полиция, которая вскоре нашла брата и сестру Франциски Шанцковской. Сомнений в их родстве с мнимой дочерью царя не было. Затем и бывшая няня настоящей Анастасии заявила, что женщина в Берлине абсолютно точно не является царской дочерью.

Эту версию подкрепило расследование, проводившееся частным детективом, которого нанял бывший великий герцог Эрнст-Людвиг Гессенский. Эрнст-Людвиг был братом убитой русской императрицы, и он с самого начала не верил в историю неизвестной молодой женщины. Согласно расследованию, эта женщина была родом из маленькой деревни в Западной Пруссии.

После этого страсти накалились. Одни свидетельствовали против мнимой Анастасии, другие выступали на ее стороне. Она же оставалась непоколебимой в своих утверждениях. В 1938 году она даже обратилась в суд, чтобы доказать свое происхождение из семьи Романовых. Год спустя в связи с началом Второй мировой войны рассмотрение дела было приостановлено.

Мнимая Анастасия перестала следить за собой, она явно была душевнобольной

В 1968 году она переехала в США и стала называть себя Анной Андерсон. Вышла замуж за американского миллионера и историка Джона Икотта Манахана. Он был младше супруги на 20 лет и верил в ее историю до конца своих дней. В 1970 году иск, поданный Андерсон в Берлине много лет назад, был рассмотрен. Судьи вынесли решение против нее. Решение было озвучено 17 февраля 1970 года, спустя 50 лет после того дня, как из ледяной воды берлинского канала ее вытащил офицер полиции. Вердикт гласил: истица не является царской дочерью.

До самой своей смерти она проживала в штате Виргиния. Это были шесть лет в окружении 29 собак и 100 кошек. Мнимая Анастасия перестала следить за собой, она явно была душевнобольной. Она не приняла решение суда и продолжала утверждать, что ее история правдива от начала до конца. Однако, если у кого-то еще и были сомнения относительно ее действительного происхождения, их в 1993 году окончательно развеял сделанный анализ ДНК.

За два года до этого в России были найдены останки некоторых членов семьи Романовых. Британский ученый Питер Джилл сравнил образцы ДНК Андерсон, которые сохранились после операции на кишечнике, которую она перенесла, с образцами ДНК принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II. Филипп приходится внучатым племянником российской императрице. Результат теста не вызывал никаких сомнений: Анна Андерсон никак не связана с Романовыми.

Читайте также: Экспертиза ДНК подтвердила подлинность останков Николая II и императрицы Александры Федоровны

Так современная наука окончательно разгадала эту тайну. Несмотря на это, многие люди и сегодня увлечены этой историей. Они предпочитают верить в голливудскую сказку, снятую в 1956 году, в которой сыграли Ингрид Бергман и Юл Бриннер. В том же году в Германии был снят фильм об Анастасии с Лило Пульвер в главной роли. Но все это не может изменить тот факт, что история чудесного спасения царской дочери от большевистских палачей остается лишь сказкой".

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в России, в городе Тюмени, кондитеры решили изготовить пирожные с портретом Николая II и его семейством. В «императорской» серии появились десерты с изображениями императрицы Александры Федоровны, царских дочерей Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии и сына Алексея.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Armin Fuhrer / Focus)

76

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter