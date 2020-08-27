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326 тысяч пчел на теле и прыжок без парашюта с высоты 7 тысяч 600 метров: «Книге рекордов Гиннесса» — 65 лет

Ровно 65 лет назад, 27 августа 1955 года, вышло первое издание «Книги рекордов Гиннесса» — сборника самых невероятных достижений и поражающий воображение фактов.

28 августа 1938 г. В английском городе Ноттингем завершился шахматный турнир с участием чемпионов мира Эмануила Ласкера, Хосе Рауля Капабланки, Александра Алехина, Макса Эйве. Вместе с Капабланкой победу разделил молодой советский шахматист Михаил Ботвинник.

29 августа 1831 г. Английский физик Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции.

30 августа 1860 г. Родился известный художник Исаак Левитан, считающийся основоположником жанра «пейзаж настроения».

31 августа 1995 г. На околоземную орбиту был запущен первый украинский искусственный научно-исследовательский спутник «Сич-1».

1 сентября 1964 г. В Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр «Украина».

2 сентября 1930 г. Родился известный советский композитор Андрей Петров.

Идея создать сборник мировых рекордов пришла в голову управляющему ирландской пивоварни «Гиннесс» Хью Биверу. Разговоры за кружкой пива о самых невероятных достижениях в его пабе были привычным делом. И Бивер решил издать сборник поражающих воображение фактов. Его идея воплотилась в жизнь, когда сотрудник компании «Гиннесс» Кристофер Чатэвэй предложил своим друзьям, братьям Норрису и Россу МакУайртерам, заняться сбором информации. После того как компания «Гиннесс» выделила средства, по словам Норриса МакУайртера, «письма отправились по адресам астрофизиков, физиологов, зоологов, метеорологов, вулканологов, ботаников…» В результате все научные факты были тщательно отобраны и помещены в одном сборнике, состоявшем из 198 страниц. «Книга рекордов Гиннесса» увидела свет 27 августа 1955 года.

Со временем сухое справочное содержание «Книги рекордов» начали разбавлять информацией о разных нелепых и сомнительных случаях. Сегодня это издание фиксирует достижения природы и человека не только на своих страницах, но и выпускает сериал, где запечатлены все успешные попытки установить или побить рекорд. Список желающих попасть на страницы «Книги рекордов» со временем не становится меньше. Люди делают все возможное, чтобы стать самыми лучшими в мире хоть в чем-то. Каждый год «Книга рекордов Гиннесса» получает около 50 тысяч заявок, из которых примерно 6 тысяч попадают в заветное издание. Среди достижений есть такие, что поражают небывалым мастерством, смелостью, героизмом, фантастическими возможностями человеческого организма, но имеются просто смешные, бестолковые, откровенно глупые, а порой вызывающие даже отвращение.

Например, в 2001 году британец Кен Эдвардс установил мировой рекорд, съев 36 тараканов за одну минуту. Пока никто его не сумел превзойти. А житель Индии Шридхар Чиллал 66 лет не стриг ногти, чтобы попасть в «Книгу рекордов». На момент последнего измерения в 2018 году ногти индийца на левой руке имели общую длину более девяти метров. Это причиняло мужчине значительные неудобства — боясь сломать хрупкие отростки, он просыпался каждые полчаса и перекладывал руку. Огромная масса ногтей повредила один из нервов, и Чиллал оглох на левое ухо. При малейшем движении кисти рекордсмен испытывал невыносимую боль, которая усиливалась с годами. Он решил избавиться от ногтей, но это оказалось непросто. У основания они были очень толстые, и врачам пришлось проводить операцию с использованием пилы для трепанации черепа.

Отращивать волосы для здоровья не опасно, хотя хлопотно. Тем не менее Ксие Квипингт из Китая носила волосы длиной 5 метров 62 сантиметра. А японский модный дизайнер Казухиро Ватанабе отрастил и поставил на своей голове ирокез высотой 1 метр 13 сантиметров.

Китаец Гао Бинггуо в 2014 году побил мировой рекорд, усадив на свое тело 326 тысяч пчел одновременно. Не все пчелки оказались миролюбивыми, более двух тысяч из них ужалили безумца. На его счастье, он остался жив. Джеки Бибби, известный как Техасский Человек-Змея, экспериментировал с совсем не дружелюбными существами. Он 45 минут просидел в ванне вместе с 87-ю гремучими змеями.

Многие герои «Книги рекордов» доказывают, что человек подчас способен на невозможное. Американец Люк Айкинс установил рекорд, совершив прыжок без парашюта с высоты 7 тысяч 600 метров. Через две минуты полета 42-летний экстремал приземлился на натянутую над землей сетку размером 30 на 30 метров. А Ласо Шалле, находясь в швейцарских Альпах, совершил прыжок в воду со скалы высотой 58,8 метра, что равняется высоте 19-этажного дома. Скорость, которую развил Шалле во время падения, составила 123 километра в час. Его полет вниз длился три с половиной секунды. Ласо удачно вошел в воду, но получил травму правой ноги. Джо Александер из Германии разбил рукой 24 бетонных блока, которые были уложены в три штабеля по 8 штук. Но даже не это удивительно, а то, что, нанося сокрушительные удары рукой, он держал в ней сырое яйцо, и оно осталось целым. Кевин Шелли, чтобы попасть на страницы «Книги рекордов», не придумал ничего лучшего, чем разбить о собственную голову 46 сидений для унитаза. Халапи Роланд из Венгрии установил 12 ноября 2008 года необычный рекорд: лошадь протащила горящего мужчину на расстояние 472,8 метра.

Много в «Книге рекордов» и безобидных, хотя и не менее интересных достижений. Например, румынская модель Эмма примерила на себя свадебное платье с подолом длиной 2 тысячи 750 метров, побив тем самым прошлый рекорд — 2 тысячи 488 метров. А в Польше состоялась самая большая подводная свадьба. Ева и Павел Яворжно пригласили повеселиться под водой 275 гостей.

Напомним, что недавно в Книгу рекордов Гиннесса с необычным достижением попала украинка.

На фото в заголовке: Норрис МакУайртер вместе со своим братом собрал информацию для первого издания «Книги рекордов Гиннесса»

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