Ореховый Спас 2020: когда отмечают этот праздник

В субботу, 29 августа, христиане Восточного обряда отмечают Третий Спас или Ореховый Спас, перед этим отмечался Яблочный Спас.

Праздник возник в честь перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь. Хотя этот Спас называют Ореховым, основное его название — Хлебный. В этот день традиционно заканчивается сбор хлеба, и выпекается из муки нового урожая первый каравай.

В Ореховый Спас пекут хлеб, в который добавляют орешки, или делают салат из курицы с грибами, орехами, сыром. Хлеб освящают в храме, а затем едят всей семьей. Можно гадать на орехах — для этого загадывают желание и раскалывают орех. Оно осуществится, если ядро окажется хорошим и вкусным.

Принято дарить родственникам, друзьям и коллегам орехи, булочки, холщевые полотенца.

Ранее сообщалось, что нельзя делать в Медовый Спас.

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