Сестры спели украинские народные песни на камеру и стали настоящими звездами сети (видео)

Двоюродные сестры из села Городок Ровенской области стали всемирно известными после того, как решили выложить в TikTok видео собственного исполнения украинских народных песен. Ранее стало известно, сколько зарабатывают украинские топ-блогеры в ТikTok.

На данный момент видео набрало более миллиона просмотров, взорвав популярную соцсеть. В дополнение сестры начали получать предложения руки и сердца.

22-летняя Дарья и 17-летняя Мирослава признались, что не ожидали такой известности. Изначально они всего лишь хотели сфотографироваться в вышиванках на природе, а потом решили спеть и ради любопытства опубликовали ролик в сети.

Теперь они готовятся записать новое видео, репетируя в присутствии своей самой преданной поклонницы — бабушки Марии.

Видео девушек также опубликовали в одной из российских групп.

«Более 10 миллионов просмотров набрало видео, но нас приняли за россиянок», — рассказала Мирослава в комментарии ТСН.

«Мы пишем, что никакие мы не русские девочки, мы из Украины, мы из села, мы этим гордимся», — отметила Дарина.

Напомним, ранее стало известно, что украинский дизайнер прорвался в TikTok, одев звезд соцсети.

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