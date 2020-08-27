Панихида и концерт-реквием: как в Киеве 29 августа почтят память павших защитников Украины

Второй год на официальном уровне 29 августа — в День памяти павших защитников Украины — в Киеве пройдут мемориальные мероприятия. Они начнутся с общеукраинской минуты молчания.

В 12:00 29 августа возле Михайловского Златоверхого собора по погибшим украинским защитникам проведут панихиду, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний.

В этот день пройдет концерт-реквием с участием муниципальной академической мужской капеллы имени Ревуцкого. Военные барды подготовили программу «Песни, рожденные в АТО», выступит заслуженный ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины.

Традиционно к Стене памяти на Михайловской площади киевляне приносят букеты подсолнухов, которые стали символом скорби по погибшим на востоке страны героям. Также на площади откроются две тематические фотовыставки: «Иловайск. Воспоминания. 2014» и артпроект «Живая память».

В 18:00 в кинотеатре «Киевская Русь» покажут фильм «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс», а 30 августа в 12:00 — пройдет презентация книги «История героев войны за независимость Украины».

Напомним, что 29 августа 2014 года, во время российско-украинской войны и проведения Иловайской операции, когда состоялся прорыв украинских войск из российского окружения, проявился массовый героизм добровольцев и военных, а также погибло самое большое число украинских воинов.

Тем временем 26 августа Нацбанк Украины ввел в обращение памятную монету «День памяти павших защитников Украины».

Монета посвящается увековечению героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

На аверсе монеты вверху полукругом размещена надпись — «Украина», малый Государственный герб Украины, а по обеим сторонам от него обозначен год чеканки — 2020, ниже слева — номинал 10 гривен. В центре изображена аллегорическая композиция — поле подсолнухов (издавна они считаются одним из символов украинской земли), которые олицетворяют тепло, радость, жизнь. Именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на Донбассе. Далее на монете, справа на поле, как раненый воин, — большой подсолнух с перебитым стеблем.

Монета вышла как продолжение серии «Вооруженные Силы Украины».

Ранее сообщалось, что по уточненным данным Генштаба, в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военных, 44 получили ранения, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

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