Журналистка, рассказавшая о срыве операции по задержанию "вагнеровцев", сообщила о слежке за ней

Журналистка-расследователь Любовь Величко, опубликовавшая на YouTube-канале разоблачительное интервью с координатором спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера, сообщила, что за ней ведется слежка.

Вечером 26 августа во время возвращения домой ее автомобиль сопровождал темный Chevrole Lacetti.

В базе МВД номера машины не оказалось.

«По закону, такие номера прикрытия обычно используют правоохранители (СБУ, Нацпол т.п.) в рамках оперативно-розыскных действий», — пишет Величко.

Она отправила запросы во все правоохранительные органы, чтобы узнать, есть ли она объектом следственных оперативно-розыскных действий.

Журналистка не исключает, что ее демонстративно пытаются запугать за то опубликованное интервью с куратором спецоперации по захвату «вагнеровцев», которое, по ее словам, «бросает тень на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Ивана Баканова, главу Офиса президента Андрея Ермака».

«Если же они слили информацию российским спецслужбам, и это привело к срыву спецоперации, то их действия тянут на государственную измену. И последующий арест. Поэтому, чтобы ареста не произошло, вполне выгодно запугать журналиста, который встретился с источником, выдавшим шокирующую неудобную информацию», — отмечает Величко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание в Минске боевиков из ЧВК Вагнера стало следствием совместной операции украинских и американских спецслужб.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter