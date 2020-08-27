27.34 / 27.58 32.07 / 32.51
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Журналистка, рассказавшая о срыве операции по задержанию "вагнеровцев", сообщила о слежке за ней

15:42 27 августа 2020
куратор спецоперации по захвату «вагнеровцев»

Журналистка-расследователь Любовь Величко, опубликовавшая на YouTube-канале разоблачительное интервью с координатором спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера, сообщила, что за ней ведется слежка.

Вечером 26 августа во время возвращения домой ее автомобиль сопровождал темный Chevrole Lacetti.

В базе МВД номера машины не оказалось.

«По закону, такие номера прикрытия обычно используют правоохранители (СБУ, Нацпол т.п.) в рамках оперативно-розыскных действий», — пишет Величко.

Она отправила запросы во все правоохранительные органы, чтобы узнать, есть ли она объектом следственных оперативно-розыскных действий.

Журналистка не исключает, что ее демонстративно пытаются запугать за то опубликованное интервью с куратором спецоперации по захвату «вагнеровцев», которое, по ее словам, «бросает тень на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Ивана Баканова, главу Офиса президента Андрея Ермака».

«Если же они слили информацию российским спецслужбам, и это привело к срыву спецоперации, то их действия тянут на государственную измену. И последующий арест. Поэтому, чтобы ареста не произошло, вполне выгодно запугать журналиста, который встретился с источником, выдавшим шокирующую неудобную информацию», — отмечает Величко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание в Минске боевиков из ЧВК Вагнера стало следствием совместной операции украинских и американских спецслужб.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

техосмотр

Практически любую машину смогут остановить на дороге для углубленного техосмотра: кого это не коснется

Лионель Месси

Семимиллионный особняк и автопарк на 3 млн: что оставит Месси в Барселоне в случае ухода из клуба (фото)

Брэд Питт и Николь Потуральски

Брэд Питт встречается с 27-летней немецкой моделью, и это серьезно (фото)

куратор спецоперации по захвату «вагнеровцев»

Журналистка, рассказавшая о срыве операции по задержанию "вагнеровцев", сообщила о слежке за ней

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер