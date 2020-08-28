Успение Пресвятой Богородицы 2020: красивые открытки и поздравления с праздником
Сегодня, 28 августа Православная Церковь отмечает праздник Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Эта светлая дата посвящена воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесении на небеса к ее Сыну.
Слово «успение» означает то, что верующие объясняют смысл праздника Успения в том, что не надо бояться смерти, ведь ее нет. Жизнь существует на земле в физическом теле, а также жизни неземной.
«ФАКТЫ» предлагают вам добрые, чистые и искренние открытки, картинки, стихи и пожелания в День Успения Пресвятой Богородицы.
Надеемся, что с их помощью вы сможете поздравить родных и близких людей с праздником.
Поздравления в прозе
В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить время на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.
В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.
Поздравления в стихах
Великая Душа приходит в этот мир
Для важных дел,
Чтоб сделать мир прекрасным,
Чтобы помочь другим
Найти свой путь во тьме,
И стать защитой в том пути опасном.
И сделать все, что поведал Бог,
Пройдя свой путь, нелегкий и тернистый,
Она ушла туда, где для нее
Готов престол,
И труд во имя жизни.
С любовью смотрит Богородица на нас.
И понимает все несовершенства,
Что привели нас в этот первый класс.
И помогает нам достичь блаженства.
С Успением Богородицы
Сердечно поздравляю,
Добра и благоденствия
Вам от души желаю.
Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.
Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.
Успение Богородицы
Утром летним, дождливым, ранним-то,
Видишь, ангелы делом заняты —
Ризу влажную ткут — дождевицу,
Богородице — плащаницу,
Чтоб нетленное тело тканью
Утром летним — окутать — ранним.
В каждой капле заплачет колокол,
За апостолом послано облако,
Чтоб успел каждый брат речистый
К дню Успения успеть, к Пречистой…
Делом заняты ангелы важным —
Дождевицу ткут Деве — влажную,
Утром летним, дождливым, ранним,
Чтоб открылось Фомы опозданием
И ему, и апостолам-братьям,
Что нетленное тело взято
В третий день по Ее кончине,
В небеса, одесную Сына…
Видишь, утром дождливым, ранним-то
Плащаницу ткет Деве ангел-то…
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.
Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
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