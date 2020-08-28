Успение Пресвятой Богородицы 2020: красивые открытки и поздравления с праздником

Сегодня, 28 августа Православная Церковь отмечает праздник Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Эта светлая дата посвящена воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесении на небеса к ее Сыну.

Слово «успение» означает то, что верующие объясняют смысл праздника Успения в том, что не надо бояться смерти, ведь ее нет. Жизнь существует на земле в физическом теле, а также жизни неземной.

«ФАКТЫ» предлагают вам добрые, чистые и искренние открытки, картинки, стихи и пожелания в День Успения Пресвятой Богородицы.

Надеемся, что с их помощью вы сможете поздравить родных и близких людей с праздником.

Поздравления в прозе

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить время на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.

Поздравления в стихах

Великая Душа приходит в этот мир

Для важных дел,

Чтоб сделать мир прекрасным,

Чтобы помочь другим

Найти свой путь во тьме,

И стать защитой в том пути опасном.

И сделать все, что поведал Бог,

Пройдя свой путь, нелегкий и тернистый,

Она ушла туда, где для нее

Готов престол,

И труд во имя жизни.

С любовью смотрит Богородица на нас.

И понимает все несовершенства,

Что привели нас в этот первый класс.

И помогает нам достичь блаженства.

С Успением Богородицы

Сердечно поздравляю,

Добра и благоденствия

Вам от души желаю.

Пусть вера будет крепкою,

Надежда помогает,

Любовь в горячем сердце

Горит, не затухает.

Пускай вас Богородица

От боли защитит,

От бед, обид, отчаяния

Всегда пусть оградит.

Успение Богородицы

Утром летним, дождливым, ранним-то,

Видишь, ангелы делом заняты —

Ризу влажную ткут — дождевицу,

Богородице — плащаницу,

Чтоб нетленное тело тканью

Утром летним — окутать — ранним.

В каждой капле заплачет колокол,

За апостолом послано облако,

Чтоб успел каждый брат речистый

К дню Успения успеть, к Пречистой…

Делом заняты ангелы важным —

Дождевицу ткут Деве — влажную,

Утром летним, дождливым, ранним,

Чтоб открылось Фомы опозданием

И ему, и апостолам-братьям,

Что нетленное тело взято

В третий день по Ее кончине,

В небеса, одесную Сына…

Видишь, утром дождливым, ранним-то

Плащаницу ткет Деве ангел-то…

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми,

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали яркие открытки и поздравления к другому великому празднику — Яблочному Спасу.

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