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Общество и люди

Заболеет один — весь класс на изоляцию: в Минздраве рассказали, что ждет школьников с 1 сентября

9:18 31 августа 2020
дети

Как известно, с 1 сентября украинским школам придется работать в измененных условиях. В случае, если хотя бы у одного ученика подтвердят заболевания коронавирусом, то весь класс отправят на карантин.

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, весь класс будет считаться лицами, близко контактировавшими с больным, поэтому им придется пойти на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, врач-инфекционист Виталий Янченко спрогнозировал, что пик заболеваемости COVID-19 наступит в сентябре — после начала учебного года. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что учащимся не требуется надевать защитные маски во время проведения занятий. Ребенку на один учебный день хватит одной маски, которую потом можно будет постирать и погладить.

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