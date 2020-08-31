В течение двух лет Манхэттен может превратиться в город-призрак, – Марк Гинзбург

В результате пандемии многие люди потеряли работу и доходы. Но устроиться на новое место по прежней специальности не так просто — на рынке труда выбор небольшой. Да и найти работу с достойной оплатой в другой сфере — задача не из легких. О том, какие специальности могут исчезнуть в ближайшее время и как вписаться в новые реалии, «ФАКТАМ» рассказал украинско-американский мультимиллионер, первым в мире совершивший продажу недвижимости за криптовалюту в Киеве, Марк Гинзбург.

«Согласно прогнозам, в течение 10−12 лет 75 процентов профессий исчезнут»

— Коронавирус явился не причиной, а катализатором многих явлений, — считает Марк Гинзбург. — Технологическая база сегодня уже готова, чтобы искусственный интеллект начал внедряться в нашу жизнь. А социум от этого всего очень отстает. Вспомните встречу Папы Римского и Марка Цукерберга. Ни один полководец в истории человечества не имел такой армии, как создатель Facebook, где несколько миллиардов пользователей! Папа Римский спрашивал у Цукерберга о том, что будет при активном развитии искусственного интеллекта с людьми, выброшенными за пределы общественного производства. Ведь согласно прогнозам, в течение 10−12 лет 75 процентов профессий исчезнут. Будут умирать целые отрасли мировой экономики. Огромное количество людей останется без работы, что создаст в обществе колоссальные проблемы. И, кстати, американцы, понимая это, на законодательном уровне сдерживали внедрение искусственного интеллекта. Только явно обозначившееся катастрофическое отставание от Китая вынудило их отменить часть запретов. Но есть целый ряд социальных моментов, которые нельзя смоделировать в исследовательских центрах и лабораториях, а ситуация с коронавирусом явилась удобным поводом, чтобы протестировать форматы и стандарты нашей завтрашней жизни.

— Какие же профессии станут не актуальны?

— Все посреднические функции, в частности брокеров и турагентов, окажутся невостребованными. И это уже очевидно. Если раньше — 30 лет назад — на каждом углу в Нью-Йорке были туристические агентства, сегодня их практически нет: заходя в интернет, люди все заказывают себе сами — билеты, гостиницы… Перемещения по миру вообще станут сильно ограничены. С одной стороны, люди будут бояться застрять в каких-то странах в связи с неожиданно возникшей эпидемиологической ситуацией, с другой — резко упадут доходы. Что касается деловых поездок, их будет меньше. Сейчас все конференции можно проводить онлайн. Зачем лететь куда-то? В результате авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов. Понятно, что они резко увеличат стоимость перелетов. А системы контроля уберут из офисов и магазинов армию охранников.

«Поменяется ситуация и в медицине: значительное количество операций будут проводить роботы»

— Но как же без брокеров?

— Уже сегодня есть приложения, которые вам предоставят информацию по недвижимости по 120 параметрам. Онлайн вы можете посмотреть квартиры, выбрать вид из окна… Вам даже могут дать информацию, сколько в этом доме жильцов с судимостью.

— Невероятно!

— Из ста юристов будут востребованы, думаю, 5−6. Поменяется ситуация и в медицине: значительное количество операций будут проводить роботы. Уже сегодня они это делают в лучших ортопедических клиниках Нью-Йорка. А санитарок в больницах тем более заменят роботы.

— Чем же будут заниматься люди, лишившиеся работы?

— Они будут проводить время у экранов, которые постоянно дешевеют и увеличиваются в размерах, и смотреть различные ток-шоу и сериалы.

— Но надо же как-то зарабатывать на жизнь…

— Эти люди смогут получать от государства универсальный базовый доход, размер которого сегодня также тестируется. Проблем с едой не будет. Для выращивания овощей сейчас уже не требуется вспахивать землю. Альтернатива — вертикальное земледелие. Шестиэтажная башня заменяет три тысячи гектаров чернозема. Кроме того, популярна будет еда из органических компонентов, «распечатанная» на специальном 3D-принтере. Ведь уже, если вы знаете, одна из компаний сделала такой бифштекс, который на прошлогодней выставке в Лас-Вегасе повара ресторанов пятизвездочных отелей не смогли отличить от бифштекса из натурального мяса. И в рестораны люди, привыкшие к сегодняшней доставке, в прежнем количестве не вернутся. Не нужно одеваться, приводить себя в порядок, бронировать столик, парковать машину… Это сравнимо с тем, как, получив мобильный телефон, человек больше не захочет звонить из телефона-автомата.

— Многие уже сейчас не хотят возвращаться в офисы.

— Да, это так. Но дома придется работать не меньше, а больше. И производительность труда вырастет, так как человеку не нужно тратить время на дорогу, общение с коллегами не по рабочим вопросам. Как работодателю контролировать сотрудников? Уже сейчас созданы программы тотального контроля, легко позволяющие ему знать, сидит ли человек у экрана и на каких сайтах. Если, работая в офисе, бухгалтер могла сказать, что ушла в банк или налоговую, а сама отправилась в магазин, то сейчас этого не будет: и налоговая, и банк — все станут работать в режиме онлайн. При этом уже не обязательно жить в мегаполисе, чтобы в нем работать. Сегодня в США компании беспроблемно расторгают долгосрочные договоры аренды офисов. И закон, для которого договор аренды был священной коровой, в конце июня под воздействием новых коронавирусных реалий позволил это делать без всяких штрафных санкций. В течение двух лет Манхэттен может превратиться в город-призрак.

«Большинство айтишников заменят боты»

— Что сулит обществу онлайн-обучение?

— Я уже не раз высказывал свое мнение, что массовое онлайн-образование, по замыслу его задумавших, не должно генерировать мыслящих и склонных к анализу людей. Поймите, наш мозг четко структурирован. Определенные его участки отвечают за аналитику. И, не будучи задействованными, как и мышцы, атрофируются. Роль настоящего педагога была и будет велика. При массовом онлайн-обучении дети богатых родителей все равно будут учиться оффлайн у лучших преподавателей по лучшим методикам.



— Но ведь именно благодаря онлайн-возможностям теперь можно слушать лекции профессоров ведущих университетов мира, находясь в любом уголке планеты!

— Это для особо умных и продвинутых, которые хотят докопаться до сути явлений. Остальные не будут их слушать, это самообман. Им это не нужно. Вспоминаю, сколько времени поколение наших родителей потеряло в очередях за продуктами, книгами и мебелью. И вот в магазинах появилось все. Сколько времени высвободилось! Казалось бы: как много книг можно прочесть? Сколько спектаклей посмотреть? И что, все побежали в библиотеки, музеи, театры? Единицы! Точно так же будет с лекциями. Единицы станут слушать лекции Принстонского и Стэнфордского университетов, остальные будут смотреть сериалы или развлекательные шоу. Отсюда вытекает практический совет: ребята, учитесь хорошо, упорно, настойчиво, потому что ваши дети уже не смогут учиться даже так, как вы учитесь сейчас. Учитесь за себя и за ваших детей, чтобы вы могли их чему-то обучить.

— Вы рассказали, какие профессии станут невостребованными. Но на кого же стоит сегодня учиться, чтобы вписаться в новые реалии?

— Главное заблуждение людей в том, что закончится карантин и все будет, как раньше. Нет, уже не будет. И чем раньше вы это поймете, тем больше у вас шансов вписаться в будущее. Что касается того, на кого учиться, сегодня на этот вопрос нет определенного ответа. В новых реалиях не существует профессии, которая гарантированно будет кормить человека всю жизнь. Мир меняется. И пусть айтишники уже не смотрят на филологов с превосходством. Большинство айтишников скоро будут заменены ботами и нейросетями. Поэтому советую уделить внимание повышению собственной эффективности, поскольку никогда не знаешь, что станет актуально завтра. Время узких специалистов уходит. Очень важно создавать круг друзей и единомышленников, с которыми можно объединить усилия. Перемены коснутся каждого, но будут менее драматичны для тех, кто будет более эффективен.

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Фото из альбома Марка Гинзбурга



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