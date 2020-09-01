Масок нет — ждем новый карантин: что пишут в сети о начале учебного года в украинских школах

В сети активно обсуждают начало нового учебного года в украинских школах, где на линейках 1 сентября не все ученики и родители школьников были в масках. Кстати, одну из киевских школ прямо перед началом учебного года отправили на карантин — коронавирус подтвердили у двоих педагогов.

«Как и ожидалось, вокруг каждой школы толпа, беспорядок, половина родителей и детей без масок, родители, отправив свое чадо, не расходятся, дети тоже, все обнимаются И, конечно, есть кашляющие. С фразой: „Кхе-кхе, это не ковид, кхе, шмыг“. Досвидос карантин. Досвидос», — пишет Антон Швец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине решили, что традиционный образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в «красной» зоне, а на территории регионов с «оранжевым» уровнем опасности будет запрещено посещать учебные заведения в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.

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