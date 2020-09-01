В МАУ "забанили" пассажирку, гулявшую по крылу самолета в "Борисполе"

Данные женщины, которая «гуляла» по крылу самолета в аэропорту «Борисполь» внесены в «черный список» — компания МАУ будет отказывать пассажирке в перелетах на своих маршрутах.

Как сообщили в авиакомпании, «отличилась» женщина, 31 августа прилетевшая рейсом PS6212 Анталья — Киев. После остановки самолета у гейта № 11 терминала D, она открыла аварийный выход самолета и вышла на крыло. Известно, что женщина возвращалась чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми.

«Командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медиков из медпункта аэропорта «Борисполь», как того требуют соответствующие инструкции. По факту грубого нарушения правил авиационной безопасности и поведения на борту пассажирку внесли в «черный список», — отметили в компании.

Также сообщается, что правоохранители и медики пытались выяснить причины такого странного поступка, однако адекватного ответа так и не получили.

«Установлено, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и / или наркотических веществ. В дальнейшем МАУ будет отказывать данному лицу в перелетах в пределах всей сети маршрутов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пассажирка авиарейса Барселона — Киев, выпив виски, устроила пьяный дебош и била ногами своих соседей по ряду.

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