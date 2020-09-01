В польской школе на линейке 1 сентября включили Гимн Украины: видео привело сеть в восторг

В понедельник, 1 сентября, День знаний в одной из школ польского Щецина начался с Гимна Украины.

Соответствующее видео в соцсети выложили на страничке Kanal FamilyMinka и уточнили, что речь идет о школе номер 47.

«1 сентября. Гимн Украины в польской школе Щецин. В поддержку украинцев, которые работают в Польше», — говорится в сообщении.

Тем временем в комментариях к этому посту уточнили, что Гимн Украины исполняют в этом учебном заведении уже 12 лет.

«Дякуємо, що організатори зробили це для нас, наших дітей», «Повага», «Супер», «Спасибо» — такие комментарии со словами благодарности оставили под постом интернет-пользователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевсовете поддержали идею начинать день в учебных заведениях столицы с исполнения Гимна Украины, однако позже уточнили, что это — рекомендация.

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