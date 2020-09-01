В любой момент школы могут перейти на дистанционное обучение, но готовы ли они к этому?

Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, 1 сентября в большинстве вузов и школ страны все же начался учебный год: дети пошли в школы, а студенты вернулись к занятиям в аудиториях. Исключения составляют лишь учебные заведения, которые находятся в «красной» зоне. На данный момент в эту зону попали отдельные районы и города таких областей, как Черновицкая (Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы), Ивано-Франковская (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы), Ривненская (Дубно, Острог, Костопольский и Радивиловский районы), Тернопольская (Чертков, Бережаны и Бережанский район) и Одесская (Беляевка и Измаил). В этих регионах занятия в школах и вузах 1 сентября не начнутся — учебный процесс должен быть исключительно дистанционным. Для остальных регионов в Минздраве разработали специальные рекомендации. Например, в городах и районах, которые попали в «оранжевую» зону, Минздрав рекомендует сделать процесс обучения смешанным (что-то преподавать стационарно, что-то — дистанционно). Но делать это или нет, уже будет решать руководство учебного заведения. Как изменится учебный процесс в связи с пандемией коронавируса? Нужно ли ученикам и преподавателям носить маски? И что будет, если у кого-то из учеников во время занятий проявятся симптомы респираторного заболевания? «ФАКТЫ» публикуют основные правила и рекомендации Минздрава, касающиеся школ, вузов и детсадов.

Школы

Заходить в школы можно только в масках и респираторах. Это касается учителей и учеников (всех, кроме учащихся 1 — 4 классов). На входе всем должны измерять температуру. Родители заходить в школу не могут (если только не сопровождают ребенка с инвалидностью).

Носить маски должны и ученики, и учителя. Но только когда заходят в школу и перемещаются между аудиториями (что обычно происходит на переменах). Во время уроков и учащимся, и преподавателям маски разрешено не надевать (хотя в регионах, которые относятся к «оранжевой» зоне, учителям во время занятий Минздрав рекомендует надевать защитные пластиковые экраны). Сотрудники пищеблоков обязательно должны быть в масках и перчатках.

Занятия должны проходить в разное время. В правилах, опубликованных пресс-службой Минздрава, сказано, что руководству школы следует изменить график проведения занятий. В разных классах уроки должны начинаться и заканчиваться в разное время — чтобы избежать столпотворения на переменах и в столовых. Рекомендуют также проводить некоторые занятия на свежем воздухе.

После каждого урока аудитория должна проветриваться не меньше десяти минут.

В столовых расстояние между столиками должно быть не меньше 1,5 метра и за столом должно сидеть не больше четырех человек. Питьевые фонтанчики в школах запрещены.

На входе в школу должны находиться спиртовые антисептики. После занятий — дезинфекция всех поверхностей в каждой аудитории. В школе должен быть организован сбор и утилизация средств индивидуальной защиты.

Если у кого-то из учеников проявились признаки респираторного заболевания, его тут же должны изолировать в специальное помещение и сообщить о происходящем родителям. Одноклассники и учителя этого школьника должны надеть маски, а в аудитории необходимо все немедленно продезинфицировать. Если у заболевшего все же подтвердится COVID-19, всех учеников из его класса отправляют на самоизоляцию.

Университеты

Для студентов 2 — 4 курсов учебный год начнется 1 сентября, а вот для первокурсников и студентов магистратуры рекомендуют перенести начало занятий на 15 сентября.

Вход в здание и передвижение между аудиториями — только в медицинской маске или респираторе. Это касается и студентов, и преподавателей. На занятиях можно маску не надевать.

Перед тем как начать занятие, преподаватель должен расспросить студентов о самочувствии.

Занятия одной и той же группы необходимо проводить в одной аудитории в течение дня, чтобы минимизировать передвижение между корпусами и кабинетами.

На входе в каждый корпус должен быть спиртовой антисептик.

В конце дня в каждом кабинете должны дезинфицировать поверхности, дверные ручки, сиденья и т. д.

После каждого занятия необходимо проветривать помещение не меньше десяти минут.

На входе в корпус, а также в коридорах и санузлах должны быть контейнеры с крышками для использованных средств индивидуальной защиты.

Если у кого-то из студентов обнаружат COVID-19, вся группа должна уйти на самоизоляцию.

Учебный процесс рекомендуют по возможности делать частично дистанционным. Особенно это касается вузов, которые находятся в «оранжевых» зонах. В некоторых университетах уже решено лекции проводить онлайн, а практические и лабораторные занятия — в аудиториях.

Студентам-медикам рекомендуют максимально сократить занятия в больницах. И не проводить лекции и практические занятия в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом.

Но наибольшей проблемой в случае со студентами могут стать даже не сами университеты, а общежития, где инфекция по понятным причинам распространяется наиболее стремительно. В маленьких комнатах, где живут по пять человек, не может быть и речи о какой-либо дистанции и изоляции. По поводу общежитий на сайте Минздрава также появились рекомендации, но как они будут выполняться в условиях, когда в общежитии два туалета на коридор и общая душевая (а именно так все устроено в общежитиях многих столичных вузов), не понятно. Тем более не понятно, как там смогут обеспечить самоизоляцию человеку, у которого появилось подозрение на COVID-19. Вот что рекомендует Минздрав:

В помещениях общего пользования вне комнат можно находиться только в маске или в респираторе (кто и как это будет контролировать, не уточняется).

При температуре тела выше 37, 2 градуса человек должен уйти на самоизоляцию до получения консультации врача (возможно, для этих целей в общежитии должны выделяться отдельные пустые комнаты, но разъяснений опять-таки нет).

Дезинфекция поверхностей и влажная уборка должна проводиться каждые 3−4 часа.

Жидкое мыло, бумажные полотенца и антисептики постоянно должны быть в наличии. Также должен иметься пятидневный запас средств индивидуальной защиты: масок, респираторов и перчаток.

Ни бумажных полотенец, ни даже мыла в большинстве общежитий до сих пор не было — каждый студент обеспечивал подобными вещами себя сам. А по выходным уборка во многих общежитиях вообще не проводилась — ни влажная, ни какая-либо другая. Поэтому пока расписанные Минздравом правила в наших реалиях выглядят практически невыполнимыми. Уже в сентябре станет понятно, соблюдается ли в общежитиях хотя бы одна из указанных рекомендаций.

Детсады

Здесь правила и рекомендации следующие:

На входе в детсад все сотрудники должны проходить температурный скрининг.

Родители детей в здание садика заходить не должны. Воспитатели забирают детей на территории детсада, но обязательно на улице. Ни сотрудники, ни дети не должны заходить в помещение в уличной обуви.

На входе в здание должен стоять антисептик. Сотрудники детсада обязаны регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

Запрещено использовать многоразовые тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом.

Запрещено проводить массовые мероприятия и родительские собрания.

Дезинфекцию поверхностей необходимо проводить каждые два часа и сразу после окончания занятий. Каждый день перед открытием детсада проветривать комнаты не менее пятнадцати минут, и делать это регулярно на протяжении дня.

Рекомендуется так разработать график прогулок и занятий, чтобы дети из разных групп не пересекались и не контактировали. Ограничить упражнения, во время которых дети между собой контактируют и используют дополнительный инвентарь.

«Ученики не будут ходить из кабинета в кабинет — теперь учителям станут ходить по классам»

На практике, как выяснили «ФАКТЫ», каждая школа вводит свои правила. В некоторых столичных учебных заведениях ограничились закрытием столовых и отменой кабинетной системы (то есть теперь не ученики будут ходить по кабинетам, а учителя приходить в закрепленный за классом кабинет), где-то — классы разделили на группы, которые станут посещать школу в разное время. Например, в киевской школе № 155 каждый день будут ходить на занятия только ученики младших классов (1 — 4), а все остальные станут посещать школу в режиме «неделя через неделю». То есть одну учебную пятидневку школьник будет посещать занятия, а следующую — заниматься дома, выполняя домашние и самостоятельные работы (которых в связи с такими изменениями станет больше). Также в этой школе решено начинать уроки в разное время: кто-то будет приходить на 8:10, кто-то — на 8:20 и 8:30.

Согласно правилам, установленным Минздравом, во время передвижения по школе ученики и учителя должны носить маски. Но во время уроков их разрешено не надевать

В разное время будут проходить занятия и в столичном лицее «Лидер». Директор лицея Дмитрий Кравченко рассказал «ФАКТАМ», что изменений в связи с эпидемией коронавируса немало.

— Лицей работает в жестких условиях, и мы предпримем целый комплекс мер, чтобы обеспечить социальную дистанцию между учащимися, — сообщил Дмитрий Кравченко. — Классы разведены по этажам, и ученики не будут перемещаться из кабинета в кабинет — теперь учителя станут ходить по классам. Ученики разных классов будут приходить в школу в разное время. Например, учащиеся 10−11 классов приходят на восемь утра, а ученики 6−7 классов — на девять. Это сделано для того, чтобы дети как можно меньше пересекались. Столовая в лицее работать не будет — у нас нет возможности разместить там большое количество человек с соблюдением социальной дистанции. Поэтому детям придется обедать в кабинетах. Наша задача — не допустить, чтобы школа стала источником заражения.

Но крайне важно, чтобы это понимали и родители учащихся. Каждое утро взрослые должны расспрашивать ребенка о его самочувствии и не отправлять с признаками вирусного заболевания или простуды на контрольную. Все равно с такими симптомами в школу мы его не пустим. Пока у нас нет вакцины от COVID-19, единственный способ защититься от коронавируса — это соблюдать дистанцию и санитарно-гигиенические нормы.

Важно, чтобы все это понимали. В том числе политики и чиновники. Рекомендации же Минздрава постоянно меняются, только за последний месяц было несколько кардинальных изменений. В издаваемых чиновниками приказах и постановлениях множество разночтений — даже на тему того, нужно ли детям носить маски. Уже накануне учебного года рекомендации несколько раз менялись, из-за чего школы лихорадит. Так не должно быть.

Отдельный вопрос — защита учителей, которые однозначно находятся в зоне риска. Как известно, дети часто переносят коронавирус бессимптомно, а многие учителя — пенсионного возраста, и для них заражение может иметь самые печальные последствия. Им необходимы пластиковые защитные щитки, которых нет. Более того, лично я считаю, что в этих щитках нуждаются и дети. Безусловно, ходить целый день в маске тяжело (к тому же в ней неудобно разговаривать). А вот щиток позволил бы ребенку прекрасно видеть учителя, разговаривать. При этом его слюна не попадала бы в воздух, а лицо (в том числе и глаза) были бы защищены.

Мы прекрасно понимаем, что в любой момент школы могут перейти на дистанционное обучение, как это было в марте. Но, к сожалению, никто к этому не готовится и государство ничего не делает для того, чтобы дистанционное образование было качественным. Если для стационарного обучения нужны парты и доски, то для дистанционного — планшеты и интернет, чем учителя не обеспечены. В крупных городах ситуация еще более-менее, а в селах с этим вообще катастрофа. В большинстве провинций, которые сейчас попали в «красную» зону, дистанционное обучение в принципе невозможно. Если ничего не изменится, мы, к сожалению, получим поколение безграмотных детей, которые учились (а точнее не могли учиться) в условиях карантина.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как украинские звезды отвели детей в школу на линейки 1 сентября. Любопытно, что популярный певец Виталий Козловский тоже отправился на учебу в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств.

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