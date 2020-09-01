В Киеве тестируют единый проездной билет для метро и ж/д транспорта: что важно знать

Уже до конца сентября пассажиры в столице присоединятся к инициативе Министерства инфраструктуры — пассажиры смогут приобрести билет на общественный транспорт сразу с билетом на поезд (напомним, ранее в Украине внедрили электронные образцы документов — водительские права, техпаспорта и гражданские удостоверения личности). На столичной станции метро «Вокзальная» уже протестировали новую услугу — работу единого билета на поезд Константиновка — Киев и метро. Пока SmartTicket будет действовать для поездов дальнего следования на внутренних железнодорожных магистралях и в столичной подземке. Ожидается, что внедрение такого проекта поможет уменьшить очереди за разовыми проездными билетами.

Проект внедряется Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности Министерства инфраструктуры Украины при участии «Укрзалізниці». Как отметил руководитель Центра Владимир Набоков, сейчас система работает в экспериментальном режиме. Разрабатывается подключение к системам других перевозчиков, готовых к сотрудничеству (таких, как SkyUp и Gunsel). Также идет работа над дополнительной функциональностью — мобильным приложением, интеллектуальным поиском и т. д. Единый е-билет планируют внедрять в три этапа.

Продажа SmartTicket осуществляется на транспортном портале е-слуг и на SmartTicket. В будущем планируется единым электронным билетом связать все виды транспорта — поезда, самолеты, автобусы и общественный транспорт. И на портале https://e-transport.gov.ua/ пассажир уже в будущем сможет купить е-билет сразу на четыре вида транспорта или на два — скажем, на метро и самолет или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контролера.

По словам руководителя Мининфраструктуры Владислава Криклия, кроме Киева, новшеством заинтересовались пока в Мариуполе, Харькове и Львове.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в июле Кабмин одобрил реализацию экспериментального проекта объединить все виды транспорта е-билетом. Тогда все услуги при планировании путешествия можно будет получить в одном месте.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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