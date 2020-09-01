Курсанткам, пострадавшим от пьяного майора, вручили офицерские погоны в больнице (фото)

Во вторник, 1 сентября, погоны младших лейтенантов получили курсантки военной медицинской академии, которые пострадали в результате ДТП, произошедшего в Киеве по вине пьяного майора.

Как сообщает Командование медицинских сил Украины, погоны младших лейтенантов курсанткам вручили в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ». Приказом Минобороны Украины молодых офицеров зачислили в ряды слушателей Украинской военно-медицинской академии.

Погоны курсанткам вручили первый заместитель командующего Медицинских сил ВС Украины полковник медицинской службы Андрей Галушка и начальник Украинской военно-медицинской академии полковником медицинской службы Валерий Савицкий.

Девушки смогут продолжить обучение после выздоровления и осуществить мечту стать военными врачами.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавших курсанток было тяжелым — двоим девушкам ампутировали по одной ноге.

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