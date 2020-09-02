В Николаеве от коронавируса умер известный хирург, заведующий отделением больницы скорой помощи

Во вторник, 1 сентября, в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней от COVID-19 скончался заведующий хирургическим отделением № 1 Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева Владимир Куриляк. В начале августа во Львовской области от осложнений COVID-19 умер руководитель Старосамборского центра первичной медицинской помощи Василий Савенко.

Информацию о смерти Владимира Куриляка подтвердил главный врач БСМП Александр Демьянов.

«Это действительно великий хирург. Это очень сильная утрата для нас. Во всех больницах его ученики работают. Он был одним из ведущих хирургов для БСМП… не боялся брать на себя ответственность, оперировать и выходил победителем», — рассказал Александр Демьянов.

Владимиру Куриляку было 60 лет.

По информации николаевских СМИ, будущий врач Владимир Куриляк окончил медицинское училище в Ивано-Франковске, отслужил фельдшером в армии, работал фельдшером в селе, врачом скорой помощи. Окончил Ивано-Франковский государственный медицинский институт. После чего начал работу хирургом. За более чем тридцать лет хирургической практики провел около 6 тысяч операций и спас тысячи жизней пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным Минздрава, на 09:00 1 сентября, количество инфицированных COVID-19 в Украине значительно увеличилось. Подтверждены 123 303 случаязаболевания, изних2 605 —летальных. 57 802 пациента выздоровели. Засуткизафиксированы2 088 новых случаев заражения коронавирусом.

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