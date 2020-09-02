Будут смотреть телешоу и получать пособие: озвучен невероятный прогноз о будущем тех, чьи профессии «умрут»

В будущем многие люди смогут не работать, а вполне комфортно жить на пособие. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил украинско-американский мультимиллионер Марк Гинзбург.

По его словам, люди, лишившиеся работы, будут проводить время у телеэкранов за просмотром различных ток-шоу и сериалов.

«Эти люди смогут получать от государства универсальный базовый доход, размер которого сегодня также тестируется. Проблем с едой не будет. Для выращивания овощей сейчас уже не требуется вспахивать землю. Альтернатива — вертикальное земледелие. Шестиэтажная башня заменяет три тысячи гектаров чернозема. Кроме того, популярна будет еда из органических компонентов, „распечатанная“ на специальном 3D-принтере», — утверждает Гинзбург.

Он также читает, что люди, привыкшие к доставке продуктов по время пандемии, уже не вернутся в прежнем количестве в рестораны.

Ранее сообщалось, что стали известны самые востребованные профессии на рынке труда Украины.

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