Бесплатный фильм «Круты 1918» и экскурсии по Мариинскому дворцу: куда пойти в Киеве в выходные

Ежедневно в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе: 3 сентября — фильм режиссера Алексея Шапарева «Круты 1918».

Начало в 21:00.

Вход свободный.

***

4 сентября в 20:00 в X-Parkе пройдет гитарная вечеринка у костра.

Адрес: парк Дружбы Народов, затока Юрьевская, 72.

Вход свободный.

***

4 сентября состоится открытие Мариинского дворца для экскурсий. Посетить его можно в составе групповой или школьной экскурсии в пятницу, субботу и воскресенье. Необходимо записаться на экскурсию на сайте Мариинского дворца. Продолжительность — 45 мин.

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 5а.

Цена: 75—150 грн.

***

С 5 сентября по 8 ноября Музей истории Киева приглашает на международный художественно-философский проект «Одного дня після…» В экспозиции представлены работы художников из Украины, Болгарии, Литвы, Нидерландов, Германии, Израиля и Ливана.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: от 40 грн.

***

До 27 сентября в «Довженко-Центре» проходит выставка «Кричать! Звать! Гореть!», на которой собраны лучшие украинские киноплакаты 20—30-х годов прошлого века, листовки, вырезки из газет и оригинальные фрагменты фильмов.

Адрес: ул. Васильковская, 1.

Цена: 80 грн.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как изменился Мариинский дворец после реставрации и сколько золота ушло на оформление интерьера, а также как можно попасть на экскурсию в резиденцию президента.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter