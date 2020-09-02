Бесплатный фильм «Круты 1918» и экскурсии по Мариинскому дворцу: куда пойти в Киеве в выходные
Ежедневно в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе: 3 сентября — фильм режиссера Алексея Шапарева «Круты 1918».
Начало в 21:00.
Вход свободный.
***
4 сентября в 20:00 в X-Parkе пройдет гитарная вечеринка у костра.
Адрес: парк Дружбы Народов, затока Юрьевская, 72.
Вход свободный.
***
4 сентября состоится открытие Мариинского дворца для экскурсий. Посетить его можно в составе групповой или школьной экскурсии в пятницу, субботу и воскресенье. Необходимо записаться на экскурсию на сайте Мариинского дворца. Продолжительность — 45 мин.
Адрес: ул. Михаила Грушевского, 5а.
Цена: 75—150 грн.
***
С 5 сентября по 8 ноября Музей истории Киева приглашает на международный художественно-философский проект «Одного дня після…» В экспозиции представлены работы художников из Украины, Болгарии, Литвы, Нидерландов, Германии, Израиля и Ливана.
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Цена: от 40 грн.
***
До 27 сентября в «Довженко-Центре» проходит выставка «Кричать! Звать! Гореть!», на которой собраны лучшие украинские киноплакаты 20—30-х годов прошлого века, листовки, вырезки из газет и оригинальные фрагменты фильмов.
Адрес: ул. Васильковская, 1.
Цена: 80 грн.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как изменился Мариинский дворец после реставрации и сколько золота ушло на оформление интерьера, а также как можно попасть на экскурсию в резиденцию президента.19
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter