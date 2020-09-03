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Общество и люди

В Киевском апелляционном суде обнаружили коронавирус

2:52 3 сентября 2020
Фемида

Коронавирусная инфекция продолжает поражать не только политиков и школьников, но и представителей судебной власти. Так, в среду, 2 сентября, стало известно, что COVID-19 обнаружили у сотрудника Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас в помещении суда осуществляют усиленную дезинфекцию и принимают все необходимые противоэпидемические мероприятия.

«С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Киевского апелляционного суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений», — говорится в заявлении суда.

До этого вспышку коронавируса зафиксировали в Печерском районном суде Киева.

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в Киеве и в Украине целом продолжает ухудшаться. Так, в столице 2 сентября зафиксировали новый «антирекорд» — за сутки количество новых случаев коронавируса выросло вдвое.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 2 сентября, в Украине подтверждены 125 798 случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58 817 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2495 новых случаев заражения.

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