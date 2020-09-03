Этот день настал: лучшие шутки про третье сентября и мэмы с Шуфутинским

В сети традиционно шутят по поводу певца Михаила Шуфутинского и его хита о 3 сентября — так уже долгие годы отмечается так называемый «шуфутинов день».

Предлагаем вашему вниманию смешные картинки и шутки, которыми активно делятся интернет-пользователи.

А вот для тех, кто еще не слышал песню Шуфутинского.

И прикольный ее вариант с мексиканскими мотивами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мемы на тему песни, исполнявшейся Шуфутинским, начали активно появляться в начале 2000-х годов. Все началось с того, что в сеть выложили фото американского рэпера Рика Росса, немного похожего на Михаила Шуфутинского с цитатой из песни.

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