27.52 / 27.77 32.32 / 32.88
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Этот день настал: лучшие шутки про третье сентября и мэмы с Шуфутинским

9:11 3 сентября 2020
Михаил Шуфутинский

В сети традиционно шутят по поводу певца Михаила Шуфутинского и его хита о 3 сентября — так уже долгие годы отмечается так называемый «шуфутинов день».

Предлагаем вашему вниманию смешные картинки и шутки, которыми активно делятся интернет-пользователи.

А вот для тех, кто еще не слышал песню Шуфутинского.

И прикольный ее вариант с мексиканскими мотивами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мемы на тему песни, исполнявшейся Шуфутинским, начали активно появляться в начале 2000-х годов. Все началось с того, что в сеть выложили фото американского рэпера Рика Росса, немного похожего на Михаила Шуфутинского с цитатой из песни.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Танці з зірками

«Три пары проекта пока слабее остальных»: Влад Яма о первом прямом эфире «Танців з зірками» (фото, видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Тракторист

Пока пожарные собирались: тракторист на Харьковщине спас от огня 20 домов

пистолет

Под Мелитополем расстреляли маршрутку: в сети появилось видео ЧП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер