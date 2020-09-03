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Общество и люди

"Я в эти игры не играю": в Киеве таксист отказался надевать маску и высадил пассажира

14:34 3 сентября 2020
Такси

В Киеве, где накануне количество новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило три сотни, водитель такси отказался надеть маску и высадил пассажирку, которая потребовала от него соблюдать требования Минздрава.

Этой пассажиркой оказалась первый замглавы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, нардеп Ольга Червакова, рассказавшая о сложившейся ситуации на своей страничке в соцсетях.

По ее словам, водитель, заявив, мол, покупайте машину и устанавливайте там свои правила, остановил машину и высадил пассажирку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что к концу сентября количество людей с коронавирусной инфекций может увеличиваться на три тысячи ежедневно.

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