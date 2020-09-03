В Киеве из-за аварии сотни многоэтажек и частных домов оказались без электричества и воды

Во время аварии на столичной подстанции «Приорская» выключился трансформатор, поэтому множество домов оказались без света и с низким давлением на водопроводе. Специалисты уже работают на объекте, чтобы как можно быстрее переподключить оборудование и вернуть клиентам электричество. Напомним, месяц назад из-за повреждения оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5 пропало энергоснабжение в трех районах столицы.

Как сообщили в горгосадминистрации, без электроснабжения оказались около 650 многоэтажек и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения здания не только в Подольском, а в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах.

Службы «Киевводоканала» тоже задействованы в противоаварийных работах, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение в жилом секторе, попавшем в зону отключения подстанции. После восстановления электроснабжения можно будет наладить работу насосного оборудования, чтобы подкачивать воду, обеспечивая давление на водных магистралях.

В то же время из-за прорывов труб отключили воду по улицам Фроловская, 1а, 1/6, 3, 8, Иорданская, 11, на проспекте Алишера Навои, 1 и Контрактовой площади, 7. Ремонтники стараются восстановить водоснабжение в течение суток. Справиться о точных сроках устранения аварийных ситуаций можно по телефону диспетчерской «Киевводоканала» 15−81, (044) 200−73−01.

А в Подольском районе запланирована профилактическая промывка сетей. В работу попадают трубы по улицам Порика, Светлицкого, Каневской, проспектам Правды, Свободы, Гонгадзе, в переулке Межевом. Промывка будет проводиться с 23:00 3 августа до 7:00 4 августа. Предварительно прочистят и промоют резервуар чистой воды № 2 на насосной станции «Виноградарь».

Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать неудобств жильцам. Но все же надо помнить: во время профилактики не рекомендуется пользоваться водой для приготовления еды и в санитарно-гигиенических целях. А после завершения процесса перед применением воду надо спустить до прозрачности и отсутствия постороннего запаха.

В водоканале напоминают, что профилактика нужна, чтобы вода не застаивалась в трубах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в столице на домах появились объявления о чистке труб: стоит ли верить таким сообщениям.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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