27.53 / 27.75 32.34 / 32.80
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Турине бы не отказались? Авторы учебника допустили "ляп", "отправив" Шевченко играть за "Ювентус"

4:57 4 сентября 2020
Шевченко Андрей

После появления в учебниках на историческом фото Киану Ривза и карты из компьютерной игры украинцев вряд ли можно было удивить еще какими-нибудь «сенсациями», но это, похоже удалось, авторам пособия по всемирной истории за 11-й класс, который выпустило издательство «Генеза» в 2019 году под авторством Татьяны Ладыченко.

Их «сенсация» получилась достаточно «громкой» из-за того, что затронула известную в стране личность — нынешнего тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, пишет Tribuna.com.

Так, в рубрике «Участие Украины в международных спортивных соревнованиях» указано, что Андрей Николаевич играл за «Ювентус», чего, естественно, никогда не было: за время игровой карьеры он в период с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год играл за команду «Милан», одного из главных соперникови «Юве».

В первом же сезоне после перехода из «Динамо» Андрей забил за «россонери» 24 гола в Серии А, став лучшим бомбардиром и лучшим легионером лиги. Всего за итальянский клуб украинский форвард сыграл 322 матча во всех турнирах, в которых забил 175 голов. В 2003 году Андрей выиграл с «россонери» Лигу чемпионов, а в 2004-м стал обладателем «Золотого мяча».

Особую пикантность ситуации придает то, что именно в матче между этими командами Шевченко забил гол, считающихся одним из лучших в его карьере.

Реакция самого Шевченко на «сенсацию» не известна, но поклонники форварда выразили свое отношение к ее творцам пока что весьма сдержанно, «поблагодарив» авторов учебника за то, что Андрей, к счастью, хоть не назван автором стихотворения «Мені тринадцятий минало» или послом Украины в Канаде.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом конфузе из мира футбола, автором которого стал нападающий французского «ПСЖ» бразилец Неймар: после поражения в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) он поздравил немецкий клуб с победой. Только при этом не дописал одну букву, из-за чего обращение было адресовано … другой команде.

8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко и Караев

В Беларуси хакеры "объявили в розыск" президента Лукашенко и главу МВД Караева

погода

В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где еще задержится жара

военный

Закончится ли война на Донбассе до конца года? Озвучен прогноз

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер