После появления в учебниках на историческом фото Киану Ривза и карты из компьютерной игры украинцев вряд ли можно было удивить еще какими-нибудь «сенсациями», но это, похоже удалось, авторам пособия по всемирной истории за 11-й класс, который выпустило издательство «Генеза» в 2019 году под авторством Татьяны Ладыченко.

Их «сенсация» получилась достаточно «громкой» из-за того, что затронула известную в стране личность — нынешнего тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, пишет Tribuna.com.

Так, в рубрике «Участие Украины в международных спортивных соревнованиях» указано, что Андрей Николаевич играл за «Ювентус», чего, естественно, никогда не было: за время игровой карьеры он в период с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год играл за команду «Милан», одного из главных соперникови «Юве».

В первом же сезоне после перехода из «Динамо» Андрей забил за «россонери» 24 гола в Серии А, став лучшим бомбардиром и лучшим легионером лиги. Всего за итальянский клуб украинский форвард сыграл 322 матча во всех турнирах, в которых забил 175 голов. В 2003 году Андрей выиграл с «россонери» Лигу чемпионов, а в 2004-м стал обладателем «Золотого мяча».

Особую пикантность ситуации придает то, что именно в матче между этими командами Шевченко забил гол, считающихся одним из лучших в его карьере.

Реакция самого Шевченко на «сенсацию» не известна, но поклонники форварда выразили свое отношение к ее творцам пока что весьма сдержанно, «поблагодарив» авторов учебника за то, что Андрей, к счастью, хоть не назван автором стихотворения «Мені тринадцятий минало» или послом Украины в Канаде.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом конфузе из мира футбола, автором которого стал нападающий французского «ПСЖ» бразилец Неймар: после поражения в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1) он поздравил немецкий клуб с победой. Только при этом не дописал одну букву, из-за чего обращение было адресовано … другой команде.

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