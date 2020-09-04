«Хайп на крови»: жителей оккупированного Донбасса возмутил российский сериал «Ольга»(фото)

Четвертый сезон сериала «Ольга» на российском телеканале ТНТ вызвал бурю возмущения у телезрителей в ОРДО, лояльно настроенных к оккупантам. Волна гнева поднялась сразу после того, как главная героиня в первой же серии объявила о том, что она — бежала в Россию из Донецка (в сети недавно показали, как выглядит Донецк спустя 6 лет после прихода «русского мира»). Отдельные комментаторы, возмущенные «хайпом на крови», даже изъявили желание подать в суд на сценариста.

«Хочу выразить создателям (сценаристам) третьей серии нового сезона чувство неподдельного восхищения способностью делать хайп на горе и крови. Тому, кто придумал наглую аферистку и проститутку беженку из Донецка, передаю большой привет из Донецка. Очень большое желание посмотреть прямо в глаза».

«Сделать такой акцент — плюнуть в лицо дончанам, которые шесть лет живут в аду».

«Сценарист или не понимает значение слова „беженка“, или он идиот», — отреагировали на такой поворот сюжета телезрители в ОРДО, до этого явно считавшие россиян братским народом.

Хотя на самом деле российские власти неоднократно на деле доказывали, что беженцы из охваченного войной Донбасса стране-оккупанту не нужны. А сам миф о братской любви к жителям Украины северный сосед Украины неоднократно развенчивал как в прошлом, так и в наши дни. Напомним, сепаратистов с территории ОРДЛО, ринувшихся в Россию в первые годы войны, выдворяли из РФ по окончании допустимого срока пребывания, оговоренного в миграционном законодательстве России. Притом депортации из РФ на территорию, подконтрольную Киеву, подвергались даже самые ярые пособники оккупантов: как боевики, так и вышедшие из употребления пропагандисты, в отношении которых на родине были открыты уголовные производства.



Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Россию не пускают бывших чиновников так называемого «МГБ ДНР».

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